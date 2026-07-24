Verspäteter Lastwagen, ausgefallener Transport oder eine Lieferung, die plötzlich früher beim Kunden sein muss – für Paul Zadravec gehört das zum Berufsalltag. Als Speditionslogistiker sorgt der 21-jährige Leitringer dafür, dass Waren aus nah und fern pünktlich ihr Ziel erreichen. „Kein Tag verläuft so wie der andere“, erzählt er. Im September stellt er sich der bislang wohl größten Herausforderung seiner Karriere: Den WorldSkills, den Weltmeisterschaften der Berufe.

Dafür geht es um den halben Globus – in Shanghai ist er einer von mehr als 1.500 jungen Fachkräften aus über 60 Nationen, die sich um Medaillen duellieren. Im Bewerb der Speditionslogistik bestreitet der Leitringer reale Situationen aus dem Berufsalltag: Transportwege planen, verschiedene Kalkulationen aufstellen oder unerwartete Lieferprobleme möglichst schnell lösen. „Dafür übe ich drei oder vier Stunden die Woche – privat, aber auch in der Arbeit“, sagt Zadravec.

Wichtiger Beruf hinter den Kulissen

Dass er für einen oft übersehenen Beruf ins Rennen geht, macht den Speditionslogistiker der Firma Kühne + Nagel stolz: „Viele Menschen merken erst, wie wichtig Logistik ist, wenn etwas nicht funktioniert“, erklärt er. Im Kampf um die Medaille kommt ihm nicht nur sein Fachwissen zugute, sondern auch sein Kommunikationstalent. Immerhin ist auch eine Präsentation seines Unternehmens auf Englisch abzuhalten. „Man muss flexibel bleiben – und gemeinsam Lösungen finden“, so der 21-Jährige.

Roboter im Team

Um Kommunikation geht es auch im Bewerb „Robot System Integration“ – aus dem Einzelkampf um Medaillen wird hier ein Teambewerb. „Wir müssen uns blind verstehen – im Wettbewerb bleibt keine Zeit für lange Diskussionen“, erzählt Gabriel Adrian aus Eibiswald, Mechatroniker bei Knapp in Hart bei Graz. Im Herbst kämpft er gemeinsam mit Teamkollege Kristijan Hrzdic um den Titel. Die beiden erwarten schwierige Aufgaben wie den Aufbau, die Installation und das Programmieren von Robotern. Ein Berufsfeld, das nie stehen bleibt – kein Problem für den Eibiswalder. „Man lernt ständig neue Dinge und entwickelt sich laufend weiter“, meint Aldrian.

Das österreichische Team in der Berufskategorie „Robot System Integration“ Kristijan Hrzdic (links) und Gabriel Aldrian (rechts) © SkillsAustria

Am 15. September geht es mit dem Flieger nach Shanghai. Dort hat er ein klares Ziel: „Wenn man schon bei den Weltmeisterschaften antreten darf, dann möchte man auch um die Spitzenplätze kämpfen.“ Bei Zadravec überwiegt statt Druck die Vorfreude: „Ich denke, im Flieger werde ich mit einem guten Gefühl sitzen – so weit weg war ich noch nie.“ Mitmachen zu dürfen, sei für ihn schon ein Gewinn.