Behutsam fährt Viktoria Fritz mit den Fingern durch das lange, dunkle Haar der Perücke, prüft Fall, Scheitel und Volumen. Für ihre Kundinnen ist dieser Moment oft weit mehr als eine Stilfrage. Eine Frau kam kürzlich voller Sorge zu ihr – und verließ das Studio mit neuer Zuversicht. „Sie hat gesagt, dass sie sich über die Perücke so richtig freue“, erzählt Fritz. „Da ist ihr ein Stein vom Herzen gefallen.“

Seit Anfang Mai führt die 38-jährige Perückenmacherin im Kindermann-Zentrum ihr Studio „Zweithaarglück“. Sie berät Menschen, die durch eine Krebserkrankung oder andere Formen von Haarausfall plötzlich mit einer tiefgreifenden Veränderung konfrontiert sind. Haare seien eng mit Identität, Selbstbild und Sicherheit verbunden, betont Fritz. In diskreten Einzelterminen nimmt sie sich deshalb bewusst Zeit.

Oft melden sich Kundinnen vor einer Chemotherapie oder wegen Alopecia, einem krankheitsbedingten oder dauerhaften Haarausfall. Fotos helfen Fritz, passende Modelle, Farben und Größen vorzubereiten. Im Studio werden die Perücken probiert, geschnitten und angepasst. Babyhärchen, Stirnfransen, Scheitel: „Die Haare wachsen nie mehr nach. Man muss vorsichtig schneiden.“

Manchmal reicht ein Termin, manchmal braucht es zwei oder drei. Begleitpersonen seien ihr wichtig, weil ein vertrauter Blick den Kunden Sicherheit gebe.

Mehr als nur eine neue Frisur

Fritz lernte mit 15 Friseurin und Perückenmacherin, absolvierte später eine zweite Lehre und arbeitete zuletzt mehrere Jahre in einem Grazer Zweithaarstudio. Dann wagte sie die Selbstständigkeit. Einen Kundenstock nahm sie bewusst nicht mit: „Ich habe bei Null angefangen.“

Neue Kundinnen erreicht sie über Ärzte, Spitäler und persönliche Kontakte. „Es ist mein berufliches Baby. Jetzt kann ich diese Arbeit so gestalten, wie es für die Menschen am besten passt.“

Besonders berührt sie der Moment, in dem bei ihrem Gegenüber die Anspannung nachlässt. „Man merkt richtig, wie Betroffenen eine Last von den Schultern fällt.“ Dann werde aus der Sorge vor dem Haarverlust wieder ein Stück Sicherheit – und aus einer Perücke mehr als bloß Haarersatz.