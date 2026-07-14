Das schwedische Königshaus hat am Dienstag allen Grund zum Feiern: Kronprinzessin Victoria wird 49 Jahre alt. Das älteste Kind von König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) feiert seinen Geburtstag traditionell auf Öland. Der gesamte Tag inklusive aller Feierlichkeiten ist streng durchgetaktet.

In den sozialen Medien gratulieren die Royals der Kronprinzessin zu ihrem Ehrentag und teilen erste Informationen, wie der Tag vonstattengehen wird. Um 15:50 Uhr nimmt die Kronprinzessin die Glückwünsche der Öffentlichkeit vor dem Schloss Solliden entgegen. Um 16 Uhr fährt Victoria von Schweden mit ihrer Familie im Kutschenkorso durch Borgholm. Um 17 Uhr nehmen das Geburtstagskind und die königliche Familie am Victoria-Konzert in der Schlossruine von Borgholm teil. Im Rahmen des Konzerts verleiht die Kronprinzessin den Victoria-Preis an die Skilangläuferin Frida Karlsson. Das Victoria-Konzert wird am Abend im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt. Während der Fernsehsendung werden Spenden für den Fonds der künftigen Königin gesammelt.

Kronprinzessin Victoria: Gesetz wurde für sie als Thronfolgerin geändert

Der Geburtstag ist zudem ein offizieller Saluttag. Die schwedischen Streitkräfte feuern deshalb um 12 Uhr an den Salutstationen in Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Boden und Härnösand einen Salut von 21 Schüssen für die Kronprinzessin ab.

Wann die Zweifach-Mama das Zepter übernehmen wird, ist immer noch unklar. Erst kürzlich sprach Papa Carl Gustaf über einen möglichen Thronwechsel. Der Monarch regiert seit mittlerweile 52 Jahren. Im Interview mit der schwedischen Zeitung „Svenska Dagbladet“ fand er klare Worte. Er hätte immer noch einen „sehr vollen Terminkalender“. Das Oberhaupt der schwedischen Royals möchte aber trotz seines fortgeschrittenen Alters an seiner Funktion festhalten und das Amt „so lange wie möglich“ fortführen.

Doch Victoria stand diese Möglichkeit nicht immer offen, bei ihrer Geburt war sie nach geltendem Recht nicht thronfolgeberechtigt. Am 1. Januar 1980 wurde das Gesetz rückwirkend geändert, wodurch sie vor ihren jüngeren Bruder Carl Philip rückte. Ein wichtiger Schritt für die schwedische Monarchie in eine neue Ära.

Kronprinzessin Victoria hat zwei jüngere Geschwister: Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44). Victoria heiratete 2010 den bürgerlichen Daniel Westling. Das Paar hat zwei Kinder: Prinzessin Estelle (* 2012) und Prinz Oscar (*2016). Die 49-Jährige durchlief eine intensive Vorbereitung auf ihre Rolle als künftiges Staatsoberhaupt. Nach einem Offiziersprogramm bei der Marine absolvierte sie Trainings bei der Luftwaffe.