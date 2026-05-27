Auf seinem Shirt steht „steiraFORM 3d“. Am Rücken: „Reduktion, Material, Ruhe“. Mehr braucht man fast nicht, um Christian Krammer zu verstehen. Fast. Denn dann sitzt der 47-Jährige aus Pirkhof (St. Stefan ob Stainz) vor seinen Lampen, fährt mit der Hand über Holz und Schirm – und erzählt so, dass man das Leuchten förmlich hören kann.

„Es ist einfach was Ruhiges, was nicht schreit“, sagt er. Etwas, das „den Raum bereichert, aber nicht in den Vordergrund drängt“. Genau das wollte er schaffen, so Krammer: Objekte, die bleiben, ohne laut zu sein.

Wie aus Technik Atmosphäre wird

Hauptberuflich arbeitet Christian Krammer in Graz-Liebenau bei DCCS. Viel Kopf, Computer, Technologie. Daheim laufen wieder Computer – aber anders. In zwei 3D-Druckern entstehen Lampenschirme aus recyceltem Kunststoff. Was der Drucker formt, wird vom Handwerk geerdet: Der Sockel aus Erlen- oder Nussholz kommt vom Tischler Michael Wastian von der „Manyfactory“ in Preding.

Der Ausgangspunkt für steiraFORM war kein Businessplan, sondern ein Blick im eigenen Wohnzimmer. Krammer sah eine Lampe, ging daran vorbei, wieder und wieder. „Irgendwann habe ich gedacht: Christian, vielleicht kannst du das selber machen.“

Der Druck eines Schirms dauert drei bis vier Stunden, dazu kommen Tischlerarbeit und Zusammenbau. Verwendet wird PETG, ein Kunststoff ähnlich jenem von Plastikflaschen. „Dieses Filament wird aus Industrieabfall aus dem medizinischen Bereich in Österreich hergestellt“, erklärt Krammer.

Rund 199 Euro kostet eine Lampe. Neben Modellen mit Stecker tüftelt er an Akku-Varianten für draußen; größere Ausführungen für Gastronomie und Hotellerie sind in Entwicklung. Für den Stainzerhof durfte Krammer bereits Lampen fertigen, als Nächstes wartet ein Bio-Resort in der Oststeiermark.

Dass aus der Wohnzimmeridee mehr werden könnte, hat Krammer zuletzt bei „Kunst & Design“ in Graz gespürt. Die Resonanz war groß: „Auf einmal kommen Leute her, die wollen ihr privat verdientes Geld für etwas ausgeben, was ich gemacht habe. Das ist schon genial.“

Selbstvermarktung? Neuland. Ein Masterplan? Nicht wirklich. „Was passiert, passiert“, sagt Krammer gelassen. Am Handgelenk trägt er das Tattoo „Jetzt“. Es passt zu einem, der zwischen regionalem Verwurzeltsein und Softwareentwicklung seinen Takt gefunden hat. „Ich fühle mich lebendig, wenn ich das mache.“ Und man glaubt es ihm.