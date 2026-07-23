Bei Nestlé schreitet der Konzernumbau voran. Die internationale Neuaufstellung des Wassergeschäfts wurde schon vom Vorgänger von CEO Philipp Navratil, Laurent Freixe, angekündigt.

Laut einem Bericht der „Financial Times“ (FT) steht nun eine Einigung über den Teilverkauf des europäischen Wassergeschäfts mit Marken wie Perrier und San Pellegrino kurz bevor. Demnach verhandelt der Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz mit der US-Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity über ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide jeweils rund die Hälfte halten sollen.

Beide Seiten wollten den Vertrag möglichst noch vor der Vorlage der Nestlé-Halbjahreszahlen am Donnerstag abschließen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Deal würde das Geschäft mit rund 5 Milliarden Franken (5,4 Milliarden Euro) bewerten.

Ende 2024 gab es einen Skandal rund um die französische Mineralwasser-Marke Perrier von Nestlé Waters © AFP/Sylvain Thomas

Verkauf schon länger geplant

Nestlé hatte bereits 2024 angekündigt, sich vom Wassergeschäft trennen zu wollen. Die Sparte wurde im vergangenen Jahr organisatorisch ausgegliedert, Anfang 2026 bestätigte der Konzern den laufenden Verkaufsprozess. Platinum Equity sei nach dem Rückzug mehrerer Finanzinvestoren zuletzt als einziger Bieter übrig geblieben, berichtete die FT.

Der Verkauf gilt als komplex. Belastet wird das Geschäft unter anderem durch den Skandal um unzulässige Aufbereitungsmethoden bei Mineralwasser in Frankreich. Das Wassersegment steuerte im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Franken oder knapp 4 Prozent zum Konzernumsatz bei.

Der mögliche Teilverkauf ist Teil des Konzernumbaus unter dem neuen Nestlé-Chef Navratil. Nestlé will sich auf weniger Geschäftsfelder konzentrieren und sucht auch einen Käufer für Teile seines Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschäfts. Nestlé lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ab, Platinum Equity äußerte sich laut FT zunächst nicht.