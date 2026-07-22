Das war es leider für den letzten Österreicher bei den Generali Open in Kitzbühel: Qualifikant Jurij Rodionov musste sich dem an Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry mit 2:6, 6:7 geschlagen geben. Seine Aufholjagd im zweiten Satz, in dem er einen 1:4-Rückstand mit Doppelbreak aufholte, blieb unbelohnt. Für Gesprächsstoff sorgte vor allem das Ende der Partie. Beim Stand von 5:4 für Etcheverry im Tiebreak kam es nach einem strittigen Ballwechsel zu einer kuriosen Szene, die im Stadion lautstarke Pfiffe auslöste. Schuld daran sollen technische Probleme mit dem Hawk-Eye gewesen sein. „Laut Regelwerk muss der Schiedsrichter nach dem System gehen, egal ob es falsch oder richtig liegt – außer es gibt einen Aussetzer, was er versucht hat herauszufinden. Wenn das System ausgefallen ist, geht man automatisch auf den ursprünglichen Ruf“, erklärte Rodionov und blieb dabei souverän.

Lob an die Fans

Der 27-Jährige verriet nach der Niederlage, „dass ich nicht nur für mich, sondern auch für das Publikum gespielt habe. Ich hatte anfangs Probleme mit der Rückhand und wusste mir nicht zu helfen. Genau dann ist es wichtig, positiv zu bleiben.“ Abschließend betonte der Lokalmatador: „Es ist immer ein Privileg, hier zu spielen.“

Topstar, Titelverteidiger und die Nummer eins des Turniers, Alex Bublik gab sich keine Blöße. Der Kasache eliminierte Facundo Diaz Acosta (ARG) in zwei Sätzen.