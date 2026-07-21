Nur wenige Spieler polarisieren auf der ATP-Tour so sehr wie Alexander Bublik. Für die einen ist er ein Genie mit einem der kreativsten Spielstile der Gegenwart, für die anderen ein Enfant terrible, das sein enormes Talent noch nicht immer konsequent ausschöpft. Sicher ist aber: Wenn der 29-Jährige den Tennisplatz betritt, ist Unterhaltung praktisch garantiert. Aufschläge von unten, Stopps aus dem Nichts, Spielwitz und teils unkonventionelle Schläge, die kaum jemand wagt: Bublik macht aus einem Tennismatch oft eine Show, bei der man nie weiß, was als Nächstes passiert – sein Spiel ist unberechenbar.

Einer, der den Kasachen seit elf Jahren betreut, ist Stefan Leiner („Ich bin froh, dass meine Frau, eine ehemalige Volleyballerin, das so mitmacht“), ein österreichischer Ex-Tennisprofi, der Teil des Bublik-Management-Teams (Agentur TopSeed) ist und auch als Interimscoach fungiert. Der Jurist, der als Tennistalent galt, aber mit 19 Jahren seine aktive Karriere nach Bandscheibenproblemen („Davon habe ich mich nie erholt“) beendete, arbeitete zuvor zehn Jahre im Tiroler Tennisverband, „um mir das Studium zu finanzieren“.

Angesprochen auf seinen Schützling verriet der 51-Jährige, wie Bublik so tickt: „Er ist berechenbar unberechenbar. Du weißt oft nicht, was du bei ihm bekommst. Es ist jederzeit eine Wendung möglich, aber das macht es sehr spannend.“ Wenn Bublik, der zwischen der Reiserei großteils in Monte Carlo weilt, einmal Zeit zum Abschalten findet, würde man ihn aber „kaum noch wiedererkennen. Er zieht sich dann zurück und genießt die Zeit in den Bergen in Sölden.“

Leiner, der seit 14 Jahren in München lebt, spricht von zwei unterschiedlichen Charakteren bei Bublik. „Im Wettkampf ist er aufgrund des permanenten Drucks schwieriger. Und der Druck ist wirklich immens auf dem Niveau.“ Der Vater zweier Töchter macht diesbezüglich kein Geheimnis daraus, „dass wir in den ganzen Jahren durch viel gegangen sind. Er war schon unrund, wenn es nicht nach Wunsch gelaufen ist. Anfangs war er der verrückte junge Spieler, aber mir hat es gleich getaugt, was er mit dem Ball kann und was er probiert. Das ist manchmal verrückt. In der Box kann viel passieren. Eine Fehlinfo, die vielleicht gar keine war, kommt bei ihm nicht gut an. Dann kann auch mal nicht so ganz Tiefsinniges rauskommen. Auf der anderen Seite sieht man ihn eben privat so, wie man ihn auf der Tour nicht kennt. Er ist ein sehr loyaler Mensch, vor dem keine Chipstüte sicher ist, wenn er gerade Lust darauf hat.“

Die aktuelle Nummer elf der Welt sei der Typ, der ungewöhnlich offen über Druck – ohne die üblichen Floskeln – und Motivation spricht. Bublik scheut sich nicht, seine Meinung kundzutun. Zudem machte er in seinen Anfangszeiten kein Geheimnis daraus, dass Tennis für ihn eher ein Beruf als Leidenschaft sei. Leiner: „Er sagt, was er sich denkt. Er ist eloquent, schlau und konsequent. Und er hat eine Meinung. Er respektiert auch andere Meinungen. Aber: Er mag es nicht, wenn sich andere einer Meinung einfach nur anpassen.“

Gleichzeitig ist Bublik für seinen Humor bekannt, was ihn bei vielen Fans beliebt macht – auch wenn seine Aussagen gelegentlich kontrovers sind. In Interviews nimmt er sich selbst oft auf die Schippe, spontane Bemerkungen liefern großen Unterhaltungswert. Sein Familienleben hält er hingegen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bublik will seine Frau und seinen Sohn schützen, erklärt Leiner: „Er ist ein absoluter Familienmensch, der alles für sie tut.“

In einer Zeit, in der viele Matches von Präzision geprägt sind, bringt der Publikumsliebling und Entertainer Farbe ins Spiel. Vielleicht ist genau das sein größter Erfolg: Er sorgt dafür, dass man auch nach dem letzten Ballwechsel über ihn spricht. So wahrscheinlich auch heute – der Gegner der Nummer eins und des Titelverteidigers in Kitzbühel ist der Argentinier Facundo Diaz Acosta.