Darf ich diese Trophäe behalten? Die kann man einfach nicht toppen!“ Mit großen Augen ließ Sinja Kraus den Blick im Raum schweifen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Ja, Alexander Bublik hat das vergangenes Jahr auch gefragt – und sie schließlich mit nach St. Petersburg genommen.“ Für einen kurzen Moment war der 24-Jährigen die Freude ins Gesicht geschrieben wie ein offenes Buch. „Sie würde direkt neben meinem Bett stehen. Die Farbe passt sowieso perfekt zu mir“, strahlte die Wienerin. Kein Wunder, dass Kraus die Gams aus pinken Swarovski-Kristallen am liebsten gar nicht mehr hergeben wollte – sie hat sich verliebt. Schließlich krönte sie sich beim Comeback des Damen-Tennisturniers in Kitzbühel mit einem souveränen 6:3, 6:1-Erfolg gegen Landsfrau Julia Grabher zur Siegerin. Es war ihr zweiter Titel auf der WTA-125-Tour – und zugleich ein historischer Erfolg: Erstmals seit Petra Hubers Triumph im Jahr 1988 gewann wieder eine Österreicherin das Traditionsturnier in Tirol.

Nach einem 0:2-Rückstand fand Kraus rasch ihren Rhythmus, übernahm das Kommando und ließ sich auch von einer mehr als 90-minütigen Regenunterbrechung nicht aus dem Konzept bringen. Im zweiten Satz dominierte sie ihre Doppelpartnerin nach Belieben und sicherte sich den Titel sowie ein Preisgeld von 13.480 Euro. „Ich bin nicht gut reingestartet, dann aber immer besser geworden. Die ersten zwei Games nach der Pause waren noch knapp, aber anschließend hatte ich das Gefühl, mich frei gespielt zu haben und konnte gutes Tennis zeigen. Es war aber nicht leicht – ich war echt froh, als ich den letzten Punkt gemacht habe.“

„Meine Mama geht während meiner Spiele spazieren“

Entsprechend groß war die Erleichterung nach ihrem bisher größten Erfolg. „Meine Freude ist riesig. Ich habe mir schon im Vorfeld als Ziel gesetzt, dass ich am Sonntag am Center Court stehen will. Dass das jetzt so aufgegangen ist, macht mich extrem glücklich. Der Titel ist die Krönung.“ Mit einem Lächeln verriet sie auch, wer diesen besonderen Moment mit ihr teilte: „Meine Eltern waren da. Meine Mama geht während meiner Spiele allerdings spazieren, weil sie viel zu nervös ist. Mein Papa war mit ein paar Verwandten in meiner Box. Meine beiden Schwestern – eine von ihnen ist auch meine Athletiktrainerin – waren unter der Woche hier.“

Sinja Kraus mit ihrer pinken Gams © Mia Knoll

Einen großen Anteil an ihrem Aufschwung hat auch Coach Alex Grau, mit dem sie seit März zusammenarbeitet. „Er hat mich vergangenes Jahr schon zweimal als Kumpel begleitet. Weil wir befreundet sind, macht die Zusammenarbeit auch abseits des Platzes richtig viel Spaß. Er ist immer für mich da – egal ob auf oder neben dem Court. Und manchmal ist er auch streng zu mir. Das muss er aber sein, wenn ich nicht zuhöre“, sagt der bekennende Roger-Federer-Fan mit einem Grinsen. Trainiert wird dabei weiterhin auf zwei Standorten – Kraus pendelt regelmäßig zwischen Österreich und Deutschland.

Viel Zeit, ihren Triumph auszukosten, blieb ihr allerdings nicht. Nur wenige Stunden nach der Siegerehrung ging es bereits zum Flughafen, am Abend hob ihr Flieger nach Hamburg ab. „Danach geht‘s weiter nach Toronto, wo ich die Nordamerika-Tour spielen werde.“

„Ich habe viel zu viele Fehler gemacht“

Bei Julia Grabher überwog unmittelbar nach dem verlorenen Finale zunächst die Enttäuschung. Mit etwas Abstand konnte die Vorarlbergerin ihrer Turnierwoche aber durchaus Positives abgewinnen. „Wenn ich in ein paar Stunden auf alles zurückblicke, werde ich sicher das Gute dieser Woche mitnehmen. Nachdem ich in den vergangenen Monaten nicht so gut performt habe, ist dieses Endspiel definitiv ein positives Resultat für mich“, sagte die 30-Jährige.

Mit den schwierigen Bedingungen hatte sie dementsprechend zu kämpfen. „Ich habe schnell gemerkt, dass mir die nassen Bedingungen nicht liegen. Ich habe dann versucht, die Ballwechsel früher zu beenden, obwohl das eigentlich nicht mein Spiel ist. Das ist mir leider nicht gelungen. Ich habe viel zu viele Fehler gemacht und konnte Sinja nie wirklich unter Druck setzen“, analysierte sie ihre Niederlage selbstkritisch.

Auf das Ranking werfen aber freilich beide gerne nicht nur einen Blick. Während Kraus nach diesem Heimerfolg zum ersten Mal in den Top 80 aufscheinen wird, rückt Grabher den Top 100 wieder ganz nahe.