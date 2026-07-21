Es hätte die Chance zur Revanche für Sebastian Ofner werden können, doch daraus wurde leider nichts. Der Steirer unterlag bei den Generali Open in Kitzbühel dem Slowaken Alex Molcan in zwei Sätzen. „Es war ein zaches Match, ich habe nie wirklich reingefunden. Ich glaube generell, dass ich kein Spieler bin, der die Höhenlage liebt.“

Somit ruhen aus heimischer Sicht alle Hoffnungen auf Jurij Rodionov. Der 27-jährige Qualifikant trifft am Mittwoch (3. Spiel nach 11 Uhr) auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry. Angesprochen auf den Begriff Aufwärtstrend nach seinen drei gewonnenen Partien in Kitz bewies er einmal mehr Humor. „Bei mir weiß man nie, ob das ein Aufwärtstrend ist. Ich kann drei Turniere hintereinander gewinnen und dann ein halbes Jahr keines. Deswegen bin ich lieber vorsichtig mit Prognosen.“ Aber was er definitiv sagen kann ist: „Dass ich hier drei Matches gespielt habe, kann schon ein Vorteil sein. Und zuhause ist es natürlich immer am schönsten zu gewinnen.“

„Geht genau in die entgegengesetzte Richtung“

„Abseits“ des Turniers sorgt die geplante radikale Kürzung von Doppelfeldern auf der ATP-Tour ab 2028 für Diskussionen. Die ATP plant künftig, die Doppelfelder bei Masters-1000-Events von 32 auf 16 Paare zu reduzieren und bei ATP-500- und -250-Turnieren von 16 auf 8. Der ÖTV hat diesbezüglich ein Beschwerdeschreiben an die ATP gesandt. „In einer Zeit, in der der Tennissport die Möglichkeiten für Profisportler erweitern und alle Disziplinen des Sports stärken sollte, geht die Verringerung der Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten für eine ganze Gruppe von Spielern genau in die entgegengesetzte Richtung“, verdeutlicht ÖTV-Präsident Richard Grasl.

Erfreuliche News gibt es von Filip Misolic. Der 24-jährige Steirer laborierte mehrere Monate lang an einer unangenehmen Fußverletzung (Ruptur der Plantarfaszie), ist nach Aussagen von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer aber inzwischen „wieder voll fit“. Der Kitzfinalist von 2022 trainierte zuletzt eine Woche mit dem Davis-Cup-Kapitän in der Südstadt. Dem vorläufigen Kader für den bevorstehenden Davis-Cup-Hit gegen Belgien (18./19. September) in Wien gehören Ofner, Rodionov, Misolic, Joel Schwärzler sowie die Doppel-Spezialisten Lucas Miedler, Alexander Erler und Neil Oberleitner an.