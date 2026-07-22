Erneut Insolvenz anmelden musste die niederösterreichische Marinomed Biotech AG. Sie hat am Mittwoch beim Landesgericht Korneuburg die Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt.

Die Schulden würden sich auf rund 27,9 Millionen Euro belaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Gläubigerschützer beziffern die unbesicherten Verbindlichkeiten auf bis 23 Millionen Euro. Knapp 90 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Marinomed beschäftigt rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Korneuburg. Im Vorjahr betrug der Umsatz rund 7,7 Millionen Euro. Vergangenen Donnerstag hatte die Pharmafirma bereits angekündigt, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung zu beantragen. Der Aktienkurs brach daraufhin von 9 Euro auf 3,8 Euro ein und erholte sich dann wieder auf zuletzt 6 Euro.

Marinomed wartet auf „Earn-out-Zahlungen“ von Unither

Anlass für das Insolvenzverfahren sind laut Unternehmensangaben fehlende „Earn-out-Zahlungen“ des französischen Pharmaunternehmens Unither aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäftsbereichs und der Abbruch von Verhandlungen durch Unither. Damit könne der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan aus dem November 2024 nicht erfüllt werden, erklärte das Pharmaunternehmen.

Das Carragelose-Geschäft von Marinomed wurde im Wege eines Asset-Deals verkauft und im Februar 2025 übertragen. Der Kaufpreis bestand aus einem fixen Kaufpreisteil (5 Millionen Euro) sowie an Bedingungen geknüpfte „Earn-Outs“. Die „Earn-Out“-Zahlungen waren für Marinomed nach eigenen Angaben von „zentraler Bedeutung“, weil dadurch der Sanierungsplan zu einem Großteil finanziert werden sollte. Bis zum heutigen Tag seien keine der vereinbarten Zahlungen eingegangen.

Marinomed bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an. „Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird die Fortführung des Unternehmens sowie die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des Sanierungsplans zu prüfen haben“, so Gläubigerschützer Alexander Greifeneder vom KSV 1870 in einer Aussendung.

Vom Spin-off zum Börsengang

Marinomed verfüge insbesondere über geistiges Eigentum in Form von Patenten und Marken, unter anderem für Nasensprays, sowie über eine Betriebsliegenschaft, hieß es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Das biopharmazeutische Unternehmen wurde im Jahr 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet. Die Marinomed ging Anfang 2019 an die Wiener Börse.