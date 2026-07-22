Nein, als ein Hort gefestigter Demokratie galt Nicaragua mit seinen sieben Millionen Einwohnern noch nie – nun aber die nächste und für Präsident Daniel Ortega offenbar finale Stufe: Der 80-Jährige wird in dem mittelamerikanischen Land die Wahlen abschaffen und seine Macht trotz fortgeschrittenen Alters festzementieren: Das seit fast zwei Jahrzehnten ununterbrochen regierende Staatsoberhaupt will so eine Abwahl im kommenden Jahr ausschließen.

Politische Gegner sind Ortega, der bereits in den 1980er-Jahren eine Amtszeit als Präsident absolvierte, lästig und verhasst – die Signatur einer Diktatur: „Das können Sie vergessen, es wird hier keine Wahlen mehr geben, mit denen sie versuchen könnten, die Regierung und die Macht an sich zu reißen“. Mit „sie“ meint Nicaraguas Herrscher „von den Yankees und den Somocistas (Anhänger der nicaraguanischen Diktatorenfamilie Somoza, Anmerkung) unterstützte Parteien“, die „an die Macht zurückkehren“ wollen.

Ortega bildet seit vielen Jahren mit seiner ebenfalls berüchtigten Ehefrau Rosario Murillo (links im Bild) ein unerbittliches Tandem der Macht: Mittlerweile agiert die 75-Jährige durch Verfassungsänderungen bereits neben ihm als gleichgestelltes Staatsoberhaupt. Zudem werden Kinder als potenzielle Nachfolger aufgebaut, alles deutet inzwischen auf eine autoritäre Dynastie. Eine Gegnerschaft muss der Langzeitherrscher dabei kaum fürchten, diese sind mittlerweile beinahe alle im Exil. Bereits die letzte Wahl 2021 war eine Farce, die international heftig kritisiert wurde: Oppositionelle wurden damals weggesperrt und/oder mundtot gemacht.

Internationale Empörung verpufft bislang, man darf gespannt sein, wie die Vereinigten Staaten mit dem Land umgehen. Ein baldiger Eingriff scheint indes eher unwahrscheinlich: Der von Donald Trump und Israel begonnene Krieg in der Golf-Region, der seit bald fünf Monaten tobt, dürfte die Kapazitäten der USA weiter beanspruchen. Nicaragua verfügt zudem nicht über Venezuelas riesige Ölvorkommen – Trumps imperialistische Gelüste werden nicht im gleichen Ausmaß geweckt. Er dürfte eher das sozialistisch-kommunistische Kuba ins Visier nehmen, das sie seit Monaten auszuhungern versucht.

Nicaragua ist ein Land, das nicht zur Ruhe kommt: 1979 war Ortegas sandinistischer Guerilla der Sturz des Diktators Anastasio Somoza Debayle gelungen, 1985 trat er erstmals als Präsident an. Von 1981 bis 1990 tobte dann ein Bürgerkrieg gegen die von den USA unterstützten „Contras“. Ortega, der ehemalige Linksrevolutionär, der einst wohl auch auf Basis von Idealisierung vielen als Held galt, versteht Macht längst absolut: 2018 hat er Proteste gegen seine Regierung brutal niederschlagen lassen, 300 Demonstranten starben.