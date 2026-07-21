USA schicken Hilfsflug nach Kuba

Die USA haben am Dienstag ein erstes Flugzeug mit Hilfsgütern nach Kuba geschickt. Dies sei der Auftakt eines neuen Unterstützungspakets im Umfang von 100 Millionen Dollar (87,52 Mio. Euro), teilte das US-Außenministerium mit. Um zu verhindern, dass das kommunistische Regime die Lieferungen abzweigt, werde die Hilfe - darunter Lebensmittel und Hygienepakete für bis zu 700 Familien - über die Hilfsorganisation Catholic Relief Services direkt an die Bevölkerung verteilt.