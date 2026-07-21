Seiler & Speer sind wieder auf Tour. Nachdem Christopher Seiler Anfang des Jahres skandalträchtig seinen Rückzug von der Bühne bekanntgeben musste, ist er jetzt wieder zurück. Der Musiker hatte Kokain auf die Lippen einer Frau geschmiert und das auch öffentlich eingestanden: „Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, egal wie illuminiert man ist, nimmt‘s so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen.“ Seiler kam mit einer Diversion davon.

30.000 Fans erwartet

Die Fans haben ihm scheinbar verziehen, da er sowohl am Donnerstag (23. Juli) als auch am Samstag (25. Juli) jeweils 8000 Menschen erwartet. „Donnerstag, Freitag und Samstag sind wir voll“, sagt Thomas Semmler von Semtainment, der die Konzerte veranstaltet. Am Freitag (24. Juli) sind die deutschen Techno-Metaller Electric Callboy angesagt und am Sonntag (26. Juli) Gigi D'Agostino, bei letzterem Konzert werden 6000 Fans erwartet.

Die Bühne ist 18 Meter lang © Semtainment

Die bisher größte Bühne

„Wir haben auch die bisher größte Bühne“, freut sich Semmler. 18 mal 14 Meter groß ist die Bühne, mit jeweils einer Videowall auf der linken und rechten Seite. „Electric Callboy ist eine wirklich große Produktion und ein anderes Level“, sagt Semmler. Mit Songs wie „Tanzneid“, „Elevator Operator“ oder „Ratatata“ haben die sechs Jungs aus Nordrhein-Westfalen einen ganz eigenen Stil kreiert, der als Metalcore oder Electrocore ausgewiesen wird, aber so klingt als würden Scooter und Rammstein gemeinsame Sache machen. Schnell, tanzbar, melodiös und immer wieder lautes Geschrei. All das ist auf Spaß ausgerichtet und wird in Moosburg 8000 Fans zum Tanzen bringen. Live sind die Jungs eine Wucht – auf ihrer „Tanzneid World Tour“ ist nach Moosburg Japan angesagt, im nächsten Jahr bereisen sie ganz Europa und Australien. Semmler ist aber auch auf die Vorgruppen stolz: Bei Electric Callboy ist der Einlass um 17 Uhr, danach rocken From Fall to Spring und die legendären H-Blockx („Risin‘ High“), der Main-Act ist für 21 Uhr anvisiert. Auch bei Seiler und Speer ist der Einlass um 17 Uhr, unter anderem sind Johann K & Monti Beton angesagt, dahinter „versteckt“ sich niemand Geringerer als Fußballlegende Hans Krankl.

Auch nächstes Jahr gibt es vier Konzerte

Die Bühne soll am Mittwoch fertig sein, 100 Menschen sind täglich am Gelände im Einsatz: „Bei den Konzerten sind es dann zwischen 200 und 300 Leute.“ Die vier Konzerte organisiert Semtainment gemeinsam mit Barracuda Music. Das Konzept – vier Tage Musik – will man auch im nächsten Jahr beibehalten. „Wir haben schon das Wochenende um den 24. Juli 2027 gebucht, werden nächstes Jahr aber ein internationaleres Programm haben“, sagt Semmler.