Zuerst tauchte in der Ferne der markante Hut auf. Die britische Musikerin Kate Nash ließ die Fans am Acoustic Lakeside gerade zu ihrem Hit-Song „Foundation“ tanzen. Und hinter einem Zaun zeichnete sich die Silhouette von Pete Doherty ab, der zuschaute: „My fingertips are holding onto.“

Doherty schwimmt jeden Tag

Als Kate Nash von der Bühne kam, plauderte der britische Musiker noch ein paar Worte mit ihr. Und dann blieb er stehen. Der Autor dieser Zeilen stand plötzlich im Schatten von Doherty, der ihm erzählte, dass er am Nachmittag hier am Sonnegger See bei Sittersdorf angekommen sei. Und Kärnten findet er so nebenbei ganz „lovely“. Etwas anderes liebt er auch: „Ich liebe das Schwimmen. Ich schwimme jeden Tag, das ist hier wie ein Traum.“ Während er redete, richtete er sich immer wieder den Hut und trank aus einem dieser Heurigengläser – ob es Wein oder Wasser war, ist einerlei. Das Acoustic Lakeside Festival sei auch genau jene Art von Festival, die er und seine Babyshambles liebten: „Es gibt hier dieses familiäre Gefühl.“

Doherty stimmte den Himmel gnädig

Und wenig später stürmte er mit seiner Band die Bühne, ein Musiker vor seinem Herrn. Das war Rock, Garage-Punk und jede Menge Geschichten. Der aus England stammende Musiker, der durch seine jahrelange Drogensucht früher für große Skandale gut war, kommt mittlerweile sehr pünktlich auf die Bühne und weiß, was sein Publikum will. Um kurz nach 23 Uhr legten Doherty & Co los. Der Himmel, der während des Auftritts von Nash seine Schleusen geöffnet hatte und es regnen ließ, zeigte sich bei den Babyshambles gnädiger. Auch das wunderschöne „Sedative“ hatte die Band nach Kärnten mitgebracht: „Sedative, Sedative, was my hero.“ (Beruhigungsmittel, Beruhigungsmittel, sie waren mein Held). Doherty hatte in seinem Leben bestimmt nicht wenige Tiefen durchlebt, hier am Sonnegger See tanzte er in lichten Höhen: Es war ein Tanz auf punkigem Grund.

Die Babyshambles gibt es seit 2003 © Andreas Kanatschnig

Wenn Doherty ans Mikrofon trat und es lässig schwingen ließ, spürte man die Magie. Und natürlich durfte dabei der poetische Song „Albion“ nicht fehlen. Denn dort, wo alles begann, wo man den Gin in den Teetassen trinkt, irgendwo in „Watford, Digbeth, Mansfield. Aaah, anywhere in Albion.“ Irgendwo aus diesen mythischen Landen, wo man mit einer Gitarre Berge versetzt, kam dieser Doherty an den Sonnegger See und erzählte von Rock und Roll, von Garage und Punk. Und alle tanzten mit, während der Regen den Boden aufweichte. In Sandalen und Turnschuhen. Mit Regenschutz oder ohne. Der Mann unterm Regenschirm in dem weißen Anzug sah von hinten aus wie Voodoo Jürgens, der auf der Seebühne vom Boxer Hansi gesungen hatte. Doherty hatte da bereits sein Sakko ausgezogen und rockte zu „Twist and Shout“: „Well, shake it, shake it, shake it, Baby.“

Ein Abend, so „lovely“ wie das Festival in Carinthia.