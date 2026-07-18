Ein kleiner Gasthof mit Platz für maximal 30 Personen, ein Tischherd, ein Koch und eine Servicekraft – genau so könnte man den Gasthof „Keischle“ auf der Flattnitz beschreiben. Doch am Samstag, 25. Juli, ist damit Schluss. Der Gasthof, der von Sandra und Stefan Sprachmann seit 2024 betrieben wird, wird geschlossen. „Wir haben einfach zu wenig Ressourcen, wir führen das ‚Keischle‘ zu zweit. Wir sind in einem gewissen Alter, durchgängig eine Sieben-Tage-Woche geht langsam an die Substanz. Ebenso wollen wir uns auf weitere Projekte, die wir auf der Flattnitz realisieren wollen, konzentrieren“, erklärt Stefan Sprachmann auf Anfrage, wieso der Gasthof geschlossen wird.

Die Sprachmanns betreiben auf der Flattnitz auch eine Hüttenvermietung. „Wir wollen vier weitere Hütten bauen. Mit dem Bau einer Hütte starten wir noch in diesem Jahr. Die restlichen drei sollen nächstes Jahr folgen“, erklärt Sprachmann, der gelernter Koch ist. Sieben Hütten werden derzeit von dem Paar vermietet, ab August sollen auch noch drei Appartements folgen.

Wirte ziehen ins „Keischle“ ein

„Die Flattnitz ist ein Ruhepol, das muss bei den Leuten erst ankommen. Am Anfang haben viele Gäste immer nur ein paar Tage hier gebucht. Mittlerweile erstrecken sich die Reservierungen auf eine oder auch auf zwei Wochen. Es gibt Gäste, die weinen, wenn sie abreisen, weil ihnen bewusst wird, jetzt sehen sie am Abend den Sternenhimmel nicht mehr“, erklärt der Gastronom und fügt an: „Dass die Flattnitz diese Ruhe und Schönheit hat, müssen die Menschen, die hier das Zepter in der Hand haben, erst verstehen. Dann können Projekte erfolgreich umgesetzt werden.“

Bei der Eröffnung des Gasthauses stieg Tochter Christina mit ein. „Doch nach einiger Zeit hab ich ihr gesagt, diese Ruhe möchte ich ihr noch nicht antun. Mit Ende 20 braucht man vielleicht mehr Action und Energie als auf der ruhigen Flattnitz.“ Das „Keischle“ wird im Winter dann zum Eigenheim der Sprachmanns umgebaut. „Wir werden die Hütte umbauen und hier einziehen. Von Anfang an war es ja der Plan, dass wir im Keischle wohnen. Dass daraus ein Gastrobetrieb wurde, hat sich einfach so ergeben.“

Platz gibt es für 30 Personen © KK/Keischle

Ausgebucht bis zum Schluss

Der Abschied wird ein letztes Mal noch ordentlich zelebriert. „Da wir nur Platz für 30 Personen haben, waren wir in den letzten Jahren fast immer ausgebucht. Und auch an den letzten Tagen ist das der Fall. Die Gäste nutzen einen letzten Besuch aus und verabschieden sich vom ‚Keischle‘."

Doch das Paar hat noch viel vor auf der Flattnitz. „Wir wollen uns auf weitere Projekte konzentrieren, die die Infrastruktur stärken sollen. Wir wollen die nächsten fünf Jahre intensiv arbeiten. Wir bauen unsere Hütten um und aus. Wir organisieren seit ein paar Jahren den Christkindlmarkt, den wir etwas erweitern wollen. Wir sind Mitglieder beim Tourismusverein. Ich spure im Winter auch die Loipe, die es hier gibt. Und weitere Ideen haben wir auch schon. Langweilig wird uns definitiv nicht.“