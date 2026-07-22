Schon seit Jahren verwandelt sich der Kaiser-Josef-Platz während des Villacher Kirchtags in eine große Partyzone. Heuer gibt es dort einige Neuerungen und für gleich drei Gastronomen eine Premiere. Dabei bleibt der Platz fest in heimischer Hand: Hinter den Ständen stehen fast ausschließlich Villacher Betriebe.

Nachdem der V-Club heuer nicht am Kaiser-Josef-Platz vertreten ist, wurde ein Platz frei. Diesen übernimmt Lukas Prosegger von der Edelweisshütte auf der Gerlitzen. Für den erfahrenen Gastronomen bedeutet das gewissermaßen eine „Rückkehr zu den Wurzeln“: Bevor es ihn auf die Gerlitzen zog, war Prosegger in der Bar-Szene tätig und arbeitete unter anderem in Berlin. „Durch unsere Erfahrung mit der größten Hütte auf der Gerlitzen können wir mit der Masse gut umgehen“, erklärt er.

Vom Berg auf den Kirchtag: Hüttenwirt Lukas Prosegger mit seiner Partnerin Lisa-Marie Ofer © KK/Privat

Für die Kirchtagswoche holt sich Prosegger zusätzliche Unterstützung von Kellnerinnen und Kellnern, die bereits viel Erfahrung bei Großveranstaltungen gesammelt haben – unter anderem auf dem Oktoberfest. Sein Stand befindet sich direkt neben der Bühne. Neben Klassikern wie Bier und Spritzer möchte er dort auch eine Auswahl an Cocktails anbieten.

Nicht zum ersten Mal beim Kirchtag dabei, aber erstmals im großen Zelt am Kaiser-Josef-Platz vertreten ist die Stadtrandschenke. Sie ist ein gemeinsames Projekt der Betreiber der Freindalwirtschaft und der Radentheiner Liquet Destillerie. Ausgeschenkt wird unter anderem der aus eigener Produktion stammende Feldhase-Gin. Darüber hinaus setzt man auf das bewährte Kirchtagsprogramm mit Bier, Klopfern und Aperol Spritz. „Wir freuen uns schon auf die Woche und auf viele Gäste“, sagt Nicolas Brugger.

Martin Pohl vom Villacher „Stern“ wiederum ist seit den Anfängen des Szenekirchtags mit dabei. Er gehört zu jener Gruppe von Gastronomen, die das Format vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Auch heuer bietet Pohl wieder einen VIP-Bereich auf einem erhöhten Podest an. Direkt neben der Bühne erhalten die Gäste dort einen eigenen Stehtisch, wobei eine Mindestkonsumation vorgesehen ist. Reservierungen werden noch entgegengenommen.

Ebenfalls mit einem Stand am Kaiser-Josef-Platz vertreten ist heuer die BB-Salud GmbH, die Betreibergesellschaft der bekannten Mexican Cantina Salud in Klagenfurt und Villach.