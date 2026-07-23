„Das ist der gefährlichste Häftling, den wir je hatten.“ Josef Gramm, der Leiter der Justizanstalt (JA) Klagenfurt, fand im vergangenen April klar Worte über einen Insassen. Jetzt sind er und seine Mitarbeiter den Mann, einen Syrer (24), los.

Nach Informationen der Kleinen Zeitung wurde der mittlerweile rechtskräftig verurteilte Mörder in eine andere JA verlegt – und zwar in die auf Schwerverbrecher und Häftlinge mit lebenslangen Strafen spezialisierte Justizanstalt Stein, in Krems an der Donau.Justizanstalt Stein in Krems an der Donau. Offizielle Bestätigung dafür gibt es von der JA Klagenfurt allerdings nicht: „Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen können seitens der Justizverwaltung keine Auskünfte zu einzelnen Insassen oder zu konkreten, personenbezogenen Vorkommnissen erteilt werden“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Höchste Sicherheitsvorkehrungen

Der Transport von Klagenfurt nach Niederösterreich soll Mitte Juli unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgt sein. „Wir ersuchen um Verständnis, dass zu konkreten Vorkehrungen aus Sicherheitsgründen keine näheren Angaben gemacht werden können“, so ein Sprecher der JA Klagenfurt.

Dort dürfte die Erleichterung über den „Verlust“ des 24-Jährigen groß sein. Denn der Syrer hat in der Justizanstalt immer wieder für Aufregung und Einsätze gesorgt, weil er etwa versucht hat Alltagsgegenstände zu Waffen umzubauen oder Teile seiner Zelle zerstört hat.

Mörder ohne Reue

Der Syrer war am 27. Mai am Landesgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hat am 15. Februar 2025 in Villach einen Menschen getötet und fünf weitere teilweise lebensgefährlich verletzt. Auch vor Gericht zeigt der Mann keinerlei Reue.

Der Mörder wird in Österreich nie wieder ein freier Mann sein. Sollte seine lebenslange Haft je früher enden, was angesichts seiner nach wie vor extremen Gefährlichkeit derzeit unwahrscheinlich ist, tritt ein „lebenslängliches Aufenthaltsverbot“ in Kraft. Der Syrer wird dann direkt am Gefängnis von der Fremdenpolizei abgeholt und in sein Heimatland abgeschoben.