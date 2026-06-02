Es ist keine Überraschung, aber seit Mitternacht ist es amtlich: Das Urteil gegen den Mörder von Villach ist wenigen Stunden rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat dagegen nicht berufen. Das war auch nicht erwartet worden. Dass die Anklagebehörde nicht bereits in der Verhandlung am vergangenen Mittwoch auf Rechtsmittel verzichtet hat, hatte einzig formale Gründe.

Weil dieses Verfahren aufgrund der Taten und des öffentlichen Interesses vorhabenpflichtig ist, musste das Urteil an die übergeordneten Stellen (Oberstaatsanwaltschaft Graz und Justizministerium) weitergeleitet und von diesen geprüft werden, ehe es eine Entscheidung der Anklagebehörde in Klagenfurt geben kann, erklärt StA-Sprecher Markus Kitz. Das ist erfolgt, die Staatsanwaltschaft hat daher die drei Werktage – die gesetzliche Frist für die Abgabe einer Erklärung – ablaufen lassen. Damit ist das Urteil rechtskräftig seit Dienstag Mitternacht.

Extrem gefährlich

Der Syrer (24) wurde am vergangenen Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes und fünfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat das Urteil sofort angenommen und auf alle Rechtsmittel verzichtet. Im Prozess hat der nach wie vor als extrem gefährlich eingestufte Mann angegeben, erneut zu töten, wenn er die Möglichkeit dazu bekommen würde.

Der 24-Jährige sitzt nach wie vor, strengstens bewacht und überwacht, in der Justizanstalt Klagenfurt. Solange, aber maximal sechs Wochen, bis die Generaldirektion für den Strafvollzug entschieden hat, in welche Justizanstalt (JA) er gebracht wird. Von den 27 Haftanstalten in Österreich kommen grundsätzlich drei für Häftlinge mit lebenslangen Strafen in Frage: Die JA Graz-Karlau, die JA Stein in Niederösterreich und die JA Suben in Oberösterreich.

Nach Haft sofort abgeschoben

Dort kann er frühestens nach 15 Jahren Haft einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Dass dieser bewilligt wird, ist angesichts der furchtbaren Tat und seines Verhaltens danach ausgeschlossen. Und sollte der Syrer tatsächlich jemals aus der Haft entlassen werden, kommt er nicht frei, sondern wird sofort in sein Heimatland abgeschoben.