Reißt der Tod einen Liebsten ohne Vorwarnung aus dem Leben, kann jedes noch so gefestigte Gemüt den Boden unter den Füßen verlieren. In den 2000er-Jahren war Helen MacDonald im Forschungsinstitut von Cambridge tätig. Im Liebesleben sah es zwar weniger glücklich aus, doch der Samen für eine akademische Karriere schien gesät. Dann kam 2007 der Schicksalsschlag, der sie aus der Bahn wirft: ihr geliebter Papa, Fotograf Alisdair MacDonald, der in den Sechzigern die Beatles während einer Tournee begleitete, bricht auf offener Straße zusammen und stirbt. Ihre jahrelange Trauerarbeit hielt die non-binäre Lyrikerin 2014 in einem autobiografischen Roman fest, der zum Bestseller avancierte. Man mag es kaum glauben, aber „H wie Habicht“ ist nicht nur Titel des Buchs (und der anlaufenden Verfilmung), sondern genau dieses Wesen war es, das Helen in trostlosen Zeiten eine Form der Katharsis gewährte.

Eine Habichtdame namens Mabel

Seit Kindheitstagen war Helen („The Crown“-Darstellerin Claire Foy) fasziniert vom majestätischen Antlitz des Habichts. Einen Traum möchte sie sich nun wahrmachen und wird bei einem Züchter fündig: eigentlich wollte er ihr einen anderen Vogel anvertrauen, doch zu einer Habichtdame meint sie eine sofortige Verbindung zu verspüren. Mabel, wie Helen ihre gefiederte Genossin tauft, hilft ihr dabei, den Schmerz des Verlusts zu verarbeiten. Wenngleich es braucht, bis der abgerichtete Vogel verdiente Freiheiten genießen darf.



Die Hauptfigur und der Film um sie herum schwelgen in Erinnerungen an Weisheiten des Papas (Brendan Gleeson). Regisseurin Philippa Lowthorpe verarbeitet die Autobiografie zu einem mosaikartig zerstückelten Charakterporträt, das primär in den leisen Momenten Wahrhaftigkeit findet. Die luftigen Höhen der titeltragenden Habichtdame erreicht dieses Drama auf emotionaler Ebene aber nicht immer. Mit überbordenden Streichern in der Klangkulisse ist das Pathos zuweilen ziemlich dick aufgetragen. Dank der bildgewaltig eingefangenen Naturszenerie und einer Hauptdarstellerin, die sich dem Tumult ihrer Figur feinfühlig nähert, kann man über manche dramaturgische Schwäche hinwegsehen. Der Höhenflug bleibt aus, den fesselnden Sog dieses Melodrams kann man aber kaum leugnen.



