Während sich andernorts originelle Ideen den Weg zurück an die Spitze der Kinocharts erkämpfen, geht man im Hause Disney auf Nummer sicher. Der Remake-Trend hält an, auch wenn sich – finanziell gesehen – ein Abwärtstrend abzeichnet. Doch noch bleibt die idiotensichere Gelddruckmaschine mit den Mausohren standhaft: Hat eine animierte Marke Rekorde gebrochen, ließe sich der Erfolg doch sicher auch mit realen Schauspielenden und (zum Teil) echten Sets nachäffen. Wo aber im Animationsbereich der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt sind, stößt man im Fahrwasser der Live-Action-Filme an die Grenzen. Spürbar wird das im jüngsten Versuch, die Magie eines modernen Disney-Klassikers zum Leben zu erwecken.

Dass seit der Veröffentlichung von „Vaiana“ kaum zehn Jahre vergangen sind, tut dieser Realverfilmung nicht gut. Vaiana, die außerhalb Europas Moana heißt – die Titeländerung erfolgte laut Gerüchten wegen Namensähnlichkeiten mit einer italienischen Erotikdarstellerin –, ist keine herkömmliche Disney-Prinzessin. Mit der selbstbestimmten Inselbewohnerin, die weder von einem Prinzen gerettet noch wachgeküsst werden muss, schuf man ein positives Rollenbild für junge Zuseherinnen. Und eine respektvolle Hommage an die Mythenkultur Polynesiens. Eben da, auf der abgelegenen Insel von Motonui, führt die Teenagerin (Newcomerin Catherine Laga’aia) ein Leben, das sich von indigenen Brauchtümern nährt.

Doch etwas fehlt, sie sehnt sich nach den Weiten der Weltmeere – der Ozean schreit nach ihr. Wie sie von ihrer Großmutter erfährt, droht dem Stamm die Hungersnot. Der gestaltwandelnde Halbgott Maui (Dwayne Johnson) habe einst der Naturgöttin Te Fiti ein Relikt entwendet und ihren Zorn auf sich gezogen. Vaiana glaubt, sie sei auserkoren, den gestrandeten Maui aufzuspüren und das „Herz“ ihrer Besitzerin zurückzubringen. Der „Gott“ mit Zottelmähne ist schnell gefunden, wäre da nur seine Hochnäsigkeit nicht! Wohl oder übel muss sich das ungleiche Gespann in ein Abenteuer stürzen, dessen Schauwerte in animierter Form mehr hergaben.

Das Paradoxon: In diesem Realfilm ist die Hälfte des Geschehens ebenfalls computergeneriert. Gefechte mit singenden Riesenkrabben oder aber ein schrill schreiender Gockel – der blinde Passagier auf dieser Odyssee – erhalten im Live-Action-Format einen befremdlichen Beiklang. Ebenso peinlich ist die Initiative von Dwayne Johnson, der sich unlängst mit „The Smashing Machine“ als ernster Mime neuzuerfinden versuchte, die Figur, der er im Original seine Stimme lieh, nun auch in voller Montur als Schauspieler verkörpern zu müssen.

Zu keiner Sekunde glaubt man, hier den arroganten Maui zu erkennen, dessen irre Grimassen ihm Charakter verliehen, sondern schlicht „The Rock“ mit Langhaarperücke. Ihre Daseinsberechtigung kann diese Neuverfilmung nicht rechtfertigen. Die Lieder aus der Schmiede von Lin Manuel Miranda, dem Mastermind hinter der Hip-Hop-Geschichtsstunde „Hamilton“, sind dieselben geblieben. Lediglich über den Abspann ertönt eine ungebrauchte Nummer, mit der man die alte und die neue „Vaiana“ zum Duett bat. „Neu“ ist an diesem seelenlosen Cashgrab wenig. Dann doch lieber beim charmanteren Original bleiben.

Bewertung: ●●○○○