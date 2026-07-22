Es war 2:30 Uhr in der Nacht, als das Pflegepersonal im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz einen lauten Knall hörte. Gleichzeitig ging auch der Feueralarm los und die Feuerwehr wurde alarmiert. Denn: Es brannte in einem Patientenzimmer. Zu dem Brand kam es, weil eine 73-jährige Patientin sich eine Zigarette angezündet hatte, obwohl sie eine Sauerstoff-Nasenbrille trug. In der Folge kam es zu einer Explosion bzw. Verpuffung: Die Patientin erlitt dadurch Brandverletzungen, sie musste zur weiteren Behandlung ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht werden.

„Kein Verständnis“ für Gefährdung anderer

Der Brand, der durch die Explosion entstand, beschränkte sich glücklicherweise „nur“ auf das Zimmer. Dennoch betont Christian Walch, der stellvertretende ärztliche Leiter: „Es bestand nicht nur eine erhebliche Gefahr für die Patientin selbst, sondern auch für andere Patientinnen und Patienten sowie für das Krankenhauspersonal. Ich habe kein Verständnis dafür, dass hier Patienten und Mitarbeiter gefährdet werden.“

Primarius Christian Walch: „Kein Verständnis, dass Patienten und Mitarbeiter gefährdet werden.“ © Johanna Birnbaum

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein rauchender Patient einen Brand in einem Krankenhaus auslöst – und das, obwohl in den Zimmern ausdrückliches Rauchverbot herrscht. Zu einer Katastrophe kam es im Mai 2023 im Klinikum Mödling, als bei einem Brand drei Patienten starben – Auslöser war dort eine Zigarette. Im Februar 2025 brannte es wiederum in der Klinik Floridsdorf, weil sich auch dort ein Patient während laufender Sauerstoff-Therapie eine Zigarette angezündet hatte.

Zigaretten im Zimmer der Patientin © BHB Graz

„Fassungslos, dass in Zimmern geraucht wird“

Der Vorfall bei den Barmherzigen Brüdern in Graz ereignete sich auf der internistischen Station: „Zum Glück waren keine anderen Patientinnen und Patienten betroffen“, heißt es vom Krankenhaus. Die Aufregung in der Klinik war freilich groß, denn der Vorfall hätte weit schlimmer ausgehen können, wie auch Gerhard Flicker, Leiter der Haustechnik bestätigt: „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Ich bin wirklich fassungslos, dass nach den tragischen Ereignissen in Mödling noch immer Patienten in ihren Zimmern rauchen.“