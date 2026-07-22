Es ist definitiv etwas eigenartig im Kopf des Angeklagten (38): Der Ungar kann keine fünf Sekunden ruhig sitzen, ohne sich zu bewegen, sich nach hinten zu verdrehen, laut aufzulachen, aus dem Fenster zu schauen, Zuseher im Gerichtssaal zu fixieren oder ihnen zuzuzwinkern, Grimassen zu schneiden und vor allem vor sich hin zu brabbeln. Die Dolmetscherin leidet beim Übersetzen.

Ein psychologisches Gutachten bescheinigt ihm zwar eine Persönlichkeitsstörung aufgrund von Substanzmissbrauch, er ist aber verhandlungs- und zurechnungsfähig. Auch die Voraussetzungen für eine Unterbringung wegen Gefährlichkeit fehlen. Im Gutachten steht allerdings auch, dass bei der Verhandlung auf Rauchpausen zu achten sei. Ohne Nikotin dreht er angeblich völlig durch. Er darf also vor der Verhandlung, in einer Rauchpause am Vormittag und zu Mittag rauchen. Die Justizwache hält ihn ständig an den Transportgurt „geschlossen“. Man hört von unappetitlichen Dingen, die er mit seinen Zellenwänden angestellt hat.

Die „kleineren“ Delikte gibt er vor der vorsitzenden Richterin des Schöffensenates am Landesgericht Graz, Catherine Farmer, quasi im Dutzend zu. Ladendiebstahl da, versuchter Ladendiebstahl dort zwischen Wien, Wiener Neustadt und Salzburg. Ja. Ja. Ja. „Igen, stimmt.“ Am Wiener Hauptbahnhof hat er eine Schaffnerin mit der Halsabschneidergeste bedroht – „Ja.“ – einen Lokführer, der zu Hilfe kam, geschlagen – „Ja.“ – und vier Polizisten, die einschritten, umgerissen und zwei davon verletzt. – „Ja.“ Alle Geständnisse mit Hand aufs Herz und erhobenen Schwurfingern.

Zwei ÖBB-Security-Mitarbeiter in Wien hat er auch angegriffen? „Ja.“ Nach erfolglosem Tschick-Schnorren eine Glasflasche auf einen Passanten geworfen? „Ja genau, ein Türke war das.“ Zwischen den Geständnissen zieht er sich nur kurz den linken Schuh aus, dreht ihn um und zieht ihn umständlich wieder an. „Kann ich auch meine ungarischen Strafen in Graz absitzen?“, fragt er. Festgenommen und ausgeliefert wurde er von Italien. Was ihn wirklich bewegt: „Ich will in der Wäscherei arbeiten.“

Räuberischer Diebstahl am Grazer Hauptbahnhof

Dann kommt der Zwischenfall in einer Trafik am Grazer Hauptbahnhof im Sommer 2022, ein räuberischer Diebstahl, der die höchste Strafe nach sich ziehen könnte, und plötzlich sträubt er sich. Dabei hatte es gar nicht so schlecht angefangen: „Dort haben Sie zehn Feuerzeuge entwendet?“, fragt die Richterin. „Ja, aber es waren auch Zigaretten und Zigarren dabei.“ – „Tja, da muss man schon genau sein.“ Dann versetzte er der Verkäuferin, die sich ihm in den Weg stellte, einen Kopfstoß. „Nein“, sagt er entschieden, „ich wollte ihr nur einen Kuss auf den Mund geben.“ Einer anderen Verkäuferin warf er die Feuerzeuge entgegen, um fliehen zu können.

Zu Pflichtverteidiger Hermann Kienast, der ihn auf den Weg des strafmindernden vollen Geständnisses zurückbringen will, sagt er, er wisse nicht einmal, wer er ist. „Wie hat die Frau auf Ihren Kussversuch reagiert?“, fragt der Staatsanwalt. „Sie hat mir eine Havanna-Zigarre gegeben“, lacht der Angeklagte. Alles Unsinn, nicht einmal das mit den erbeuteten Zigaretten stimmt. Ihm wird das Überwachungsvideo vorgeführt, das den Kopfstoß und seine Flucht zeigt. „Ich bleibe dabei“, beharrt er.

Theatralik und Erschöpfung

Die Aussage der Verkäuferin, die von wochenlangen Kopfschmerzen berichtet, nimmt er ungerührt zur Kenntnis. Anders bei den Worten des ÖBB-Security-Mitarbeiters, der eine Zerrung davontrug: Er fällt theatralisch auf die Knie, um sich zu entschuldigen, rappelt sich lachend wieder auf und legt sich kurz darauf erschöpft auf die Anklagebank, bis er wieder aufgescheucht wird.

Von der Strafhöhe, „nur“ sieben Monate Haft unbedingt und 14 bedingt mit drei Jahren Probezeit, ist er enttäuscht, er hätte gerne eine ausgedehntere Haftstrafe gehabt. Sein Plan wird offenbar: Er wollte einfach länger freie Kost und Logis samt Engagement in der Gefängniswäscherei. „Ich will arbeiten.“ – „Ein erster Schritt dazu wäre, sich gut zu benehmen“, rät die Richterin.

Na gut, dann Plan B: Bei Wohlverhalten könnte er nach zwei Dritteln der Haft schon Ende August freikommen. Flexibel nimmt er bei dieser Aussicht das Urteil sofort an.