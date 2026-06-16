Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde am Wochenende in einem Kaufhaus von einem Ladendetektiv und der Polizei auf frischer Tat ertappt. Der Detektiv hatte den Mann zuvor auf Videoaufnahmen bei einem zurückliegenden Ladendiebstahl erkannt und die Polizei verständigt.

Als die Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan eintrafen, sahen sie, wie der Verdächtige erneut Waren aus den Verpackungen nahm und sie unter seiner Kleidung versteckte. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten und den Polizisten übergeben. Diese nahmen den Mann fest.

Den Ermittlungen zufolge soll der 39-Jährige innerhalb von drei Werktagen mehrfach Waren aus dem Geschäft gestohlen haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Mann gestand die Tat und übergab die gestohlenen Gegenstände freiwillig an die Beamten. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.