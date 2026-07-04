Ein unbeschriebenes Blatt ist die Pensionistin, die sich kürzlich am Bezirksgericht Liezen verantworten musste, nicht mehr. Wurde sie doch bereits in der Vergangenheit wegen Ladendiebstahls verurteilt. Und auch dieses Mal nimmt sie wegen desselben Straftatbestands vor Richter Hans-Joachim Maierhofer Platz.

Dessen Aufgabe man glatt mit dem Titel eines Eberhofer-Krimis verwechseln könnte, leitet er doch einen Streichkäseprozess. Der Frau wird nämlich unter anderem der Diebstahl dieses Lebensmittels bei einem Discounter im Paltental vorgeworfen. Insgesamt soll sie Waren im Wert von 15,77 Euro gestohlen haben. Bei ihrer Einvernahme durch die Polizei bestritt sie das jedoch und behauptete, die Verkäuferinnen hätten sich allesamt gegen sie verschworen.

Sinneswandel der Angeklagten

Woraufhin der Anwalt und der Bewährungshelfer intensiv auf die Angeklagte eingewirkt haben dürften, zeigte sich diese doch plötzlich einsichtig. Seine Mandantin werde sich schuldig bekennen, so der Verteidiger. Sie wolle sich außerdem, wie vom mit der Bewährungshilfe betrauten Verein Neustart vorgeschlagen, einer Psychotherapie unterziehen.

Angesichts des nun doch erfolgten Eingeständnisses der Schuld, der Bereitschaft zu einer Therapie und des geringen Warenwerts ersuche er um ein mildes Urteil, fährt der Rechtsbeistand fort. Des Weiteren bitte er, vom Widerruf der bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe der Verurteilung am Landesgericht Leoben im Vorjahr abzusehen.

„Beim nächsten Mal gehen Sie sitzen“

Ein Wunsch, dem Maierhofer nachkommt, er verurteilt die Frau zu drei Monaten bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren. Sie muss außerdem die Verfahrenskosten tragen und erhält die Weisung, psychiatrische Kontrolltermine wahrzunehmen, über die sie vierteljährlich berichten muss. Die Probezeit aus der letzten Verurteilung wird auf fünf Jahre verlängert. Das sei aber das letzte Mal gewesen, warnt der Richter zum Abschluss. „Beim nächsten Mal gehen Sie sitzen.“