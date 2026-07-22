Das letzte Narzissenfest Ende Mai war mit knapp 15.000 Besucherinnen und Besuchern ein voller Erfolg, die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden. Umso überraschender kam dann der Rücktritt des Führungsduos bei einer Nachbesprechung im Juni. Sowohl der Obmann des Narzissenfestvereins, Rudi Grill, als auch sein Stellvertreter, Siegfried Zink, kündigten ihren Rückzug an.

Die Gründe waren vor allem strukturell bedingt. Während die Arbeit für die Ehrenamtlichen durch das immer professioneller werdende Fest stark zugenommen habe, habe sich der Tourismusverband „weit zurückgenommen. In den letzten Jahren lag die Arbeit zu 100 Prozent auf der Seite der Freiwilligen. Das muss man anders verteilen“, erklärt Grill im Gespräch. Er schloss einen Rücktritt vom Rücktritt aber schon im Juni nicht aus, wenn sich die Voraussetzungen ändern würden.

„Werden gemeinsame Lösung finden“

Nun gab es ein erstes Treffen mit dem Tourismusverband, bei dem über eine neue Aufgabenverteilung gesprochen wurde. „Ich gehe davon aus, dass wir eine gemeinsame Lösung für nächstes Jahr finden werden und blicke positiv in die Zukunft“, so Grill. Wenn es gelinge, die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband wieder auf vernünftige Beine zu stellen, dann werde er noch ein Jahr als Obmann dranhängen.

Prinzessin Annalena Pliem, Narzissenkönigin Lisa Kummer, Prinzessin Verena Pfandlsteiner und Rudi Grill beim Narzissenfest 2026 © Harald Steiner

Mario Seebacher, ehrenamtlicher Vorsitzender des Tourismusverbandes, bestätigt, dass man auf einem guten Weg sei. „Der Wille für neue Lösungen ist bei allen Beteiligten da“, sagt Seebacher. Wie die Aufgaben nun konkret verteilt werden, werde in den kommenden Wochen bei weiteren Sitzungen ausgearbeitet.

Nachfolge wird gesucht

Für das übernächste Narzissenfest wird es dann aber eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger brauchen. „Wir wollten nicht alles hinschmeißen und einfach verschwinden. Nun bleibt genug Zeit, um eine neue Obfrau oder einen neuen Obmann zu finden“, erklärt Grill. Die Suche laufe bereits parallel.