Die kritischen Augen des Vereinigten Königreichs sind auf Andy Burnham gerichtet: Der neue britische Premierminister zog bereits in die Downing Street 10 ein, begleitet von Hoffnungen und Zweifeln der Wählerschaft, die einen weiteren Wechsel an der Staatsspitze erlebt. Burnham hat geerbte Herkules-Aufgaben vor sich, an denen Labour-Parteikollege Keir Starmer scheiterte. Klar ist: Wenn ein britischer „PM“ sein Amt in Westminster antritt, ist nicht zuletzt seine Familie gefordert.

Eine starke Frau an seiner Seite

Im Rampenlicht wird künftig auch Burnhams Frau Marie-France van Heel stehen: Die 56-jährige Marketing-Fachfrau wurde in den Niederlanden geboren und zog zum Studium nach Cambridge. Den heutigen „PM“ (er ist gleich alt) lernte sie dort 1989 in seinem zweiten Studienjahr kennen. Verheiratet ist sie mit dem Ex-Bürgermeister des Großraums Manchester bereits seit 26 Jahren – das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Als sie anfing, mit Burnham auszugehen, wurde sie als das „coolste Mädchen am College“ bezeichnet.

„Frankie“, so wird die neue First Lady von Vertrauten genannt, wird eine gute Dosis Humor zugeschrieben. Auf die Frage nach ihrem besten Ratschlag antwortete Burnhams Ehefrau schlicht: „Nimm das Chaos an.“ Sie weiß selbst, dass ihr nun stürmische Zeiten bevorstehen – mit öffentlichen Äußerungen wird sie vermutlich sparsamer als früher umgehen: Auf X etwa bezeichnete sie Boris Johnson einst als „Idioten“ und rief scherzhaft zu einem „Militärputsch“ auf, um die am Ende 14 Jahre ununterbrochen regierenden Konservativen aus dem Amt zu jagen. Mittlerweile hat sie sozialen Medien den Rücken gekehrt.

Einige Karrierestationen

Beruflich tätig war van Heel unter anderem für MTV, Sky und die BBC. Als ihr Mann zum dritten Mal in das Rennen um den Parteivorsitz ging, war sie Vorstandsmitglied der humanitären Organisation Plan International – dort hatte sie unter anderem bereits mit der Palliativ-Wohltätigkeitsorganisation Marie Curie und der britischen Alzheimer-Gesellschaft zusammengearbeitet. Im ganz persönlichen Bereich musste sie eine schwierige Entscheidung treffen: Sie unterzog sich präventiv einer Entfernung ihrer Brüste, nachdem bei ihr ein Gen für Brustkrebs nachgewiesen wurde – und in ihrer Familie mehrere Frauen daran erkrankt waren.

Burnhams Wahlwerbespot für eine Nachwahl, in dem er sich als Mann des Volkes und unterlegt von einem Hit der Band Oasis (sie kommt auch aus Manchester) präsentierte, könnte Ideen seiner Ehefrau entsprungen sein. Gut möglich, dass ihr Gatte ihr Expertise in „Markenentwicklung, Storytelling, Strategie und Markteintrittsplanung“ – diese werden in ihrem „LinkedIn“-Profil angeführt – für seine Amtszeit anzapft. Den erwähnten Mut zum Chaos wird sie dann aber vermutlich eher aussparen.