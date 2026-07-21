Mit einem derart ungewöhnlichen Besucher hatte am Montag im Gemeindeamt von Leutschach an der Weinstraße wohl niemand gerechnet: Ein Jungstorch marschierte kurzerhand durch die Eingangstür, nahm die Amtsstube genau unter die Lupe und machte sich sogar auf den Weg in die oberen Stockwerke.

Gemeindemitarbeiterin Lena Kohlmaier zückte ihr Handy und hielt den tierischen Rundgang fest. Fliegen konnte der junge Gast allerdings nicht. Bald war klar, dass er Hilfe brauchte.

Der Jungstorch wurde in die Storchenstation Tillmitsch gebracht. Dort stellte Storchenvater Helmut Rosenthaler fest, dass an beiden Flügeln jeweils fünf Flugfedern erst zur Hälfte ausgebildet sind. „Solche Störche können zwar meist noch gut landen, kommen danach aber nicht mehr in die Luft“, erklärt Rosenthaler. Deshalb konnte der Vogel auch nicht mehr in seinen Horst zurückkehren.

Äußere Verletzungen habe er keine. „Er ist wohlauf, frisst und wurde bereits von uns registriert und beringt“, sagt Rosenthaler. Möglich sei lediglich eine leichte Gehirnerschütterung. Das komme bei jungen Störchen immer wieder vor, wenn sie bei ihren ersten Flugversuchen noch unsicher seien und gegen ein Hindernis prallten.

Grund zur Sorge bestehe nicht. Schon bald soll der Neuankömmling mit den anderen Vögeln vergesellschaftet werden. Knapp 30 Jungstörche werden derzeit in Tillmitsch betreut und auf ihre ersten sicheren Flüge vorbereitet.

Aus dem Amtsgast wird „Toni Amtsstorch“

Die Marktgemeinde Leutschach an der Weinstraße hat die Patenschaft für den Jungstorch übernommen und ihn auf den Namen „Toni Amtsstorch“ getauft.

Nun entscheidet das Federkleid über seine weitere Reise. Sind die Flugfedern bis Ende August vollständig nachgewachsen, kann Toni gemeinsam mit seinen Artgenossen Richtung Afrika ziehen. Reicht die Zeit nicht, werde er den Winter gut versorgt in der Storchenstation verbringen, so Rosenthaler.

Ob sein Besuch im Gemeindeamt vielleicht sogar ein Hinweis auf bevorstehenden Kindersegen in Leutschach war, bleibt dagegen offen. Toni selbst ließ sich dazu jedenfalls nichts entlocken.