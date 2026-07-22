Der Untere Hauptplatz in Völkermarkt verwandelte sich vor Kurzem bereits zum vierten Mal in eine Bühne voller Schauspiel, Humor und Emotionen, die Besucherinnen und Besucher jeden Alters nach Völkermarkt lockte. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, einen stimmungsvollen Sommerabend unter freiem Himmel zu genießen. Der Theaterabend begann um 18 Uhr mit dem bezaubernden Kindertheater „Das Eulenmädchen“ von Angelica Ladurner und Ensemble. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer waren von der fantasievollen und mitreißenden Aufführung begeistert und erlebten einen für ihr Alter perfekt abgestimmten Theaternachmittag.

Das Ensemble Porcia begeisterte mit ihrem Theaterstück © KK/Privat

Im Anschluss folgte das Erwachsenenstück „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ von Kurt Wilhelm nach Franz von Kobell in der Wagenfassung von Angelica Ladurner. Mit ihrer tollen Inszenierung, humorvollen Dialogen und schauspielerischen Leistungen begeisterte das Ensemble Porcia mit Präsidentin Andrea Samonigg-Mahrer das Publikum. Die Aufführung sorgte für viele heitere Momente, regte aber auch zum Nachdenken an und wurde mit großem Applaus belohnt.

Die Besucher zeigten sich begeistert © KK/Privat

„Die Stadtgemeinde Völkermarkt und der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt bedanken sich herzlich bei allen Besuchern des Völkermarkter Theaterabends sowie beim gesamten Team rund um das Ensemble Porcia. Wir freuen uns sehr, die Kultur in der Stadt Völkermarkt weiter aufleben zu lassen und blicken bereits mit großer Vorfreude auf den nächsten Völkermarkter Theaterabend im kommenden Jahr.“