Der in seiner Selbstzuschreibung „gefährliche“ deutsche Musiker Daniel Pongratz alias Danger Dan sorgt einmal mehr für Aufregung. Mit seinem Song „Keine Angst“ liefert er dem Antifa-Nachwuchs ein Tutorial, wie man sich im Untergrund am Rande und jenseits der Grenze zur Legalität gegen Neonazis formiert, wie man sich mit „Überraschungen“ gegen sie rüstet, wenn es bei der Antifa-Party vor der Türe kracht.

Bis ins Detail erklärt er, wie man Nazis bis nach Hause folgen, ihren Papiermüll sichten, sie mit Bild, Namen und Funktion öffentlich an den Pranger stellen soll. Es gebe so oder so Stress, prophezeit er und legt seinen Zuhörern nahe, diesen jetzt auf sich zu nehmen. Man könne sie bekämpfen, ehe „sie in den Parlamenten und auf den Straßen erstarken“.

Das ZDF sagte eine geplante Live-Aufführung des Songs in der Sendung „Die Anstalt“ ab , weil er als Gewaltaufruf verstanden werden könne. Ich habe meinem Unbehagen mit Danger Dans Text in einem Kommentar im Kulturteil Ausdruck verliehen: Der Song sei antidemokratisch, schramme an der Grenze zur Verhetzung entlang. Der Kommentar hat viele Reaktionen provoziert. Pro und contra.

Am leidenschaftlichsten reagierte eine Leserin aus Pöllau, die diese Zeilen an mich richtete: „Sie schreiben, Zitat: ,Er (der Song) ist antidemokratisch und richtet sich gegen den Rechtsstaat …‘ Trifft das nicht vor allem auf die Faschisten zu? Warum greift der Rechtsstaat nicht entschlossener und wirksamer ein? Dasselbe gilt auch für Österreich. Ich (86 Jahre) verfolge diese unheilvolle und mir unverständliche (globale) Entwicklung mit großer Sorge und auch Verbitterung über das dumme ,Volk‘, das sich so leicht von solchen Rattenfängern fehlleiten lässt. Es muss endlich energisch und auf breiter Basis dagegengehalten werden, besonders von den Jungen, aber da ist auch oft viel zu wenig Widerstand und Engagement zu bemerken.“

In allen Schreiben an die Redaktion schwingt eine Frage mit: Wie lange soll man denn warten? So lange, bis es zu spät ist und Rechtsextreme vielleicht mit demokratischen Mitteln die Macht ergreifen, aber nur um die Demokratie dann einzuschränken oder abzuschaffen? Die Lage ist – rund 100 Jahre, nachdem in Deutschland und Österreich die Nationalisten erstarkt sind und Europa in den Untergang geführt haben – tatsächlich brisant.

Die Rechten erstarken längst zu neuen Volksparteien

In Deutschland ist die AfD drauf und dran zur neuen Volkspartei zu werden, eine Partei, die der Verfassungsschutz in Teilen schon als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. In Frankreich könnte Marine Le Pen die nächste Präsidentenwahl gewinnen, eine verurteilte Straftäterin, die EU-Gelder veruntreut hat. Warum schreckt selbst das Wähler nicht mehr ab? Weil sie der Agitation ihrer politischen Führer folgen, dass das System, die Elite in Brüssel, verrottet sei. Das alles sei natürlich Politjustiz des Systems gegen eine von ihnen, die mundtot gemacht werden soll, weil einzig sie die Wahrheit anspricht.

In Österreich liegt die FPÖ in allen Umfragen klar auf Platz eins. Sie hat den einstigen Großparteien den Rang abgelaufen. Herbert Kickl und die Seinen, Russland- und Putin-Versteher, die jahrelang mit Viktor Orban und seiner illiberalen Demokratie sympathisiert haben, schießen ÖVP und SPÖ mit Tiraden gegen die Eliten und Systemparteien sturmreif. Dabei sind die Blauen seit Jahrzehnten selbst Teil des Systems und Spitzenverdiener in der Elite. Alle Politumfragen zeigen, was die Leserbriefschreiberin verbittert: Ja, das Volk will offenbar den Rechtsruck.

Doch das ändert nichts am Befund: Hätte ein rechter Musiker zur kompositorischen Agitation eines Danger Dan gegriffen, der Skandal wäre perfekt. Und: Greift die linke Antifa im Widerstand gegen demokratische Entwicklungen tatsächlich zu Spitzelwesen, Selbstjustiz und gar Gewalt, dann ist sie das, was sie zu bekämpfen vorgibt: Eine antidemokratische, faschistoide Bewegung.

Es wird entschlossene inhaltliche Antworten brauchen, und zwar nicht aus dem Untergrund, sondern auf dem politischen Parkett; von Volksvertretern, die uns Zukunftsantworten bieten statt Zukunftsängste zu schüren.

Mit den besten Grüßen, bleiben Sie wachsam!



Bernd Hecke