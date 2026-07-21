Am Freitag, 26. Juni 2026 hatten zwei jugendliche Mofa-Lenkerinnen das sprichwörtliche Glück im Unglück. Gegen 14.30 Uhr war eine 15-jährige Mofa-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz auf der Weizer Straße (B72) von Weiz kommend in Richtung Anger unterwegs. Als Sozia fuhr ihre 16-jährige Freundin mit.

Als die 15-Jährige auf Höhe eines Pferdehofes den Blinker setzte und bereits auf der Abbiegespur nach links in Richtung Oberfeistritz einbog, beschleunigte der nachfolgende Pkw-Lenker und setzte trotz doppelter Sperrlinie zum Überholen an. Dabei kam es zu einer Streifkollision zwischen dem rechten Außenspiegel des Pkw und dem Lenker des Mofas. Nur durch ein geschicktes Manöver konnte die Mofa-Lenkerin einen Sturz verhindern – die Mädchen blieben unverletzt. Der vorerst unbekannte Pkw-Lenker raste in Richtung Lebing davon.

Zeugen nahmen Verfolgung auf

Zwei Männer (34 und 37) aus dem Bezirk Weiz waren in dieselbe Fahrtrichtung mit einem Pkw unterwegs. Sie beobachteten den Vorfall und nahmen die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeuges auf, nachdem sie sich zuvor vergewissert hatten, dass die Mädchen unverletzt geblieben waren.

Im Ortsgebiet von Lebing gelang es ihnen, den Lenker kurz zum Anhalten zu bewegen. Dieser setzte seine Fahrt jedoch kurz darauf in sichtlich beeinträchtigtem Zustand fort. Die Zeugen fuhren mit einem Foto samt Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges zur nächsten Polizeiinspektion.

Mehr als zwei Promille

Dank der Angaben und Beweismittel der Zeugen forschten Beamte der Polizeiinspektion Anger den fahrerflüchtigen Pkw-Lenker rasch aus. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Er ist einschlägig bekannt und besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille.

Zu den Vorwürfen befragt, zeigte sich der 28-Jährige anfangs aggressiv. Dabei verstrickte er sich in Widersprüche und bestritt vorerst, überhaupt mit dem Pkw seiner Mutter unterwegs gewesen zu sein. Zudem versuchte er seine Beifahrerin (20) in ihrer Aussage zu beeinflussen. Diese bestätigte jedoch den Vorfall und die rücksichtslose Fahrweise ihres Freundes. Erst bei seiner späteren Einvernahme zeigte sich der 28-Jährige geständig.

Anzeige – auch für Mutter des Lenkers

Der 28-Jährige wird wegen zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt. Zudem erwartet ihn wegen des strafrechtlichen Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz. Auch gegen die Mutter des 28-Jährigen als Zulassungsbesitzerin des verwendeten Pkw wird Anzeige erstattet, da sie ihrem Sohn das Fahrzeug trotz fehlender Lenkberechtigung überlassen haben soll.

Courage-Award 2026

Mit dem Courage-Award zeichnen der Landesclub Steiermark des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ) und die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark jährlich Menschen aus, die durch besonders couragiertes Handeln und gelebte Zivilcourage einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit anderer leisten. Die beiden Zeugen dieses Vorfalls wurden für den COURAGE-Award 2026 nominiert. Über die tatsächliche Vergabe der Auszeichnung entscheidet im Herbst eine fachkundige Jury.