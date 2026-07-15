Bei einem Verkehrsunfall auf der B 68 Feldbacher Straßesind am Dienstagabend eine junge Autofahrerin und ihr Beifahrer (15) leicht verletzt worden. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Weiz war kurz vor 22 Uhr mit dem Auto ihres Vaters in Richtung Gleisdorf unterwegs. Nach ihren Angaben musste sie wegen eines Tieres, das die Fahrbahn querte, stark abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die junge Frau und ihr 15-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Roten Kreuz an der Unfallstelle versorgt.

Vater wurde Führerschein abgenommen

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 18-Jährige gar nicht über eine gültige Lenkberechtigung verfügt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Sie wird wegen des Fahrens ohne Führerschein angezeigt.

Wenig später traf der Vater der 18-Jährigen (mit einem anderen Auto) an der Unfallstelle ein. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch gegen ihn wird Anzeige erstattet.