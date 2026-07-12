Es ist schon der zweite schwere Motorrad-Unfall auf der Gaberl-Bundesstraße innerhalb eines Tages: Am Sonntagvormittag kollidierten zwei Biker miteinander, wobei ein 80-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Sonntagabend wiederum wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B77 zwischen Köflach und Krenhof schwer verletzt. Der junge Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz und prallte gegen einen Zaun am Straßenrand. Dabei erlitt er unter anderem schwere Kopfverletzungen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 20-Jährige noch an der Unfallstelle in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Anschließend flog ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 17 in das Zentrum für Akutmedizin der Universitätsklinik Graz.

Im Einsatz standen neben der ÖAMTC-Flugrettung das Notarzteinsatzfahrzeug Voitsberg-Köflach, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.