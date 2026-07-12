Der Unfall ereignete sich auf der Gaberlstraße (B77) gegen 11 Uhr auf Höhe des Straßenkilometers 29,8. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein 52-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Überholvorgang plötzlich abgebrochen haben. Ein nachfolgender 80-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Motorrad auf das Heck der vorausfahrenden Maschine auf.

Der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Alkotests bei beiden Motorradfahrern verliefen negativ. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei.