Ein missglückter Versuch, ein Erdwespennest zu beseitigen, hat Samstagnachmittag in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) einen Brand ausgelöst. Ein 60-jähriger Mann dürfte laut Polizei gegen 16.50 Uhr versucht haben, das Nest mit Benzin auszuräuchern. Als er den Treibstoff entzündete, geriet das Feuer allerdings außer Kontrolle.

Da heulten schon die Sirenen über den Pöllauer Dächern: In der Folge standen rund 150 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp sowie eine hölzerne Gartenhütte in Flammen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Pöllau berichtet, drohte der Brand, der sich aufgrund der Trockenheit schnell ausdehnte, aufs Wohnhaus überzugreifen. Mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz startete die FF Pöllau in einen umfassenden Löscheinsatz und konnte die Ausbreitung schnell verhindern und den Brand löschen. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere.