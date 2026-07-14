Mit dem Schrecken davongekommen sind am Sonntag ein französischer Vater und seine Tochter: Sie waren auf dem Weg in die Türkei, als sie mit ihrem Pkw plötzlich von der B320 bei der Ortsumfahrung Stainach abkamen. Auf dem Rastplatz kamen sie schließlich zum Stillstand.

Da beim verunfallten Pkw Betriebsmittel ausgetreten waren, wurde die FF Stainach alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Rastplatz ankamen, hatten die Insassen aus Frankreich das Auto bereits selbstständig und unverletzt verlassen. Der Lenker gab selbst zu Protokoll, dass er aufgrund eines Sekundenschlafes von der Straße abgekommen sei.

Verkehrszeichen und Leitpflock touchiert

Wie die Einsatzkräfte bei der Nachschau feststellten, kam der Lenker links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrszeichen und einen Leitpflock. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt kein anderes Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die FF Stainach beendet. Auch das Rote Kreuz, die Polizei, der Straßenerhaltungsdienst und ein Abschleppunternehmen waren vor Ort.