Vier Personen sind am Samstagabend bei einem Frontalcrash zweier Pkw in Wörschach (Bezirk Liezen) verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber standen im Einsatz, die B320 war für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt, teilte die Polizei mit.

Gegen 18.00 Uhr war ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gmünd aus vorerst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Liezen kollidiert. Beide Fahrzeuglenker sowie deren Beifahrer - ein 32-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau - erlitten schwere Verletzungen. Zwei der Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann eingeliefert. Eine Person wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das DKH Schladming geflogen, eine weitere mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Leoben transportiert. Alkoholtests verliefen negativ.