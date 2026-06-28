Am späten Samstagabend kam es auf der S 36 in Fahrtrichtung Wien zu einem schweren Motorradunfall: Um 22:36 Uhr wurden die Feuerwehren Knittelfeld und Kobenz gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei alarmiert, nachdem ein Motorradfahrer zwischen den Ausfahrten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Fahrer kollidierte mit einer Leitschiene und kam schließlich am Grünstreifen zum Stillstand. Nach der Erstversorgung vor Ort landete wenige Minuten später der Rettungshubschrauber Christophorus 17, der die Einsatzkräfte unterstützte.

Schnellstraße gesperrt

„Während der Rettungsarbeiten musste die S36 in Fahrtrichtung Wien für den gesamten Verkehr gesperrt werden“, schilderte Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld.

Nach der Erstversorgung wurde der Lenker mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.