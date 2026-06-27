Glück im Unglück hatte ein deutsches Ehepaar am Samstagnachmittag auf der A9 auf der Höhe von Mautern. Während der Fahrt bemerkte der Lenker eine leichte Rauchentwicklung im Fahrzeuginneren und lenkte sein Wohnmobil daher auf den Pannenstreifen.

Er stieg aus und bemerkte, dass der Rauch immer mehr wurde. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte brachte der 61-Jährige seine Ehefrau und die beiden Hunde in Sicherheit. Zum Glück. Denn: Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz ab 15:50 Uhr für den gesamten nachfolgenden Verkehr gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Seiz, Mautern und Kammern standen mit vier Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz und konnten den Brand gegen 16.20 Uhr löschen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.