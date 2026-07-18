„Wie lange fahren Sie noch besoffen? Bis wer stirbt? Sie sind wirklich unbelehrbar!“ Wenig Verständnis hat der Richter am Bezirksgericht Weiz für einen 49-Jährigen. Dem Oststeirer wurde viermal der Führerschein abgenommen, weil er betrunken gefahren ist. Das hielt ihn nicht davon ab, erneut unter Alkoholeinfluss ins Auto zu steigen. Mit 1,66 Promille verursachte er einen Unfall. „Ich würde Ihnen nie mehr einen Führerschein geben“, sagt der Richter.

13 Tage Krankenhaus

Fahrlässige Körperverletzung sowie Gefährdung der körperlichen Sicherheit wird dem 49-Jährigen vorgeworfen, der selbst schwer verletzt wurde: Lebereinriss, Milzeinriss, Gehirnblutung, gebrochene Rippen und 13 Tage im Krankenhaus, zählt er auf.

„Wären die anderen so schwer verletzt gewesen, wären Sie jetzt im Häfen“, sagt der Richter und fügt hinzu: „Ich überlege ehrlich gesagt, ob es nicht jetzt schon an der Zeit dafür ist.“

Eine 23-Jährige sowie ein 67-Jähriger erlitten Verletzungen, weil der Angeklagte betrunken in deren Auto fuhr. Eine weitere Frau konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. „Ich hab mir nicht gedacht, dass er noch aus dem Auto rauskommt“, sagt der 67-Jährige im Zeugenstand. Der Richter ergänzt an den Angeklagten gewandt: „Sie haben Glück gehabt, Sie hätten sterben können.“

Alle Autos sind Totalschaden. „30.000 bis 40.000 Euro wird Sie der Unfall kosten“, prophezeit der Richter. Durch den Alkoholeinfluss fordern die Versicherungen ihr Geld zurück, auch für Schmerzengeld muss der Angeklagte aufkommen.

3000 Euro Geldstrafe

Der Richter verurteilt ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro (300 Tagessätze zu je 10 Euro). „Das höchste Strafmaß wären 360 Tagessätze gewesen, es ist nur nicht ganz oben, weil Sie reumütig geständig waren.“ Mehrmals entschuldigte sich der Angeklagte bei den Unfallopfern. Am Ende beteuert er noch: „Ich fahr gar nicht mehr. Ich hab Angst vorm Autofahren.“