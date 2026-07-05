„Es tut mir sehr leid, ich hab mein Leben lang ehrlich gearbeitet und wollte mich nicht bereichern“, zeigt sich ein 77-Jähriger reuevoll am Bezirksgericht Weiz. Er legte in einem Selbstbedienungsladen statt 19 Euro für eine Flasche Kernöl nur fünf Euro in die Kassa. „Ich hab den Essigbetrag bezahlt.“ Kameras filmten den Pensionisten.

Unter Tränen erzählt er, er habe für eine ukrainische Familie einkaufen wollen. Im Hofladen habe er sich „von seinen Gedanken verleiten lassen.“ Mittlerweile habe er dem Besitzer des Hofladens jedoch laut eigener Angabe das Zehnfache des Preises zurückbezahlt.

Da es nicht das erste Mal vor Gericht für den Mann ist, erhält er keine Diversion. Bereits zuvor gab es ein Problem mit Diebstahl. Der Richtert verurteilt den Pensionisten zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro (60 Tagessätze zu je 15 Euro), wobei die Hälfe auf eine Probezeit von drei Jahren nachgesehen wird.

„Mich werden Sie ganz sicher nicht mehr sehen!“, beteuert der Pensionist und bedankt sich beim Richter „für das Gespräch“.