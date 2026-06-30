Dreieinhalb Stunden lang wurde am Bezirksgericht Weiz Anfang Mai wegen einer Rauferei in einem Nachtlokal verhandelt. Auf der Anklagebank saßen drei Männer (36, 21 und 17 Jahre alt). Der Älteste von ihnen geriet mit 2,4 Promille Alkohol im Blut beim DJ-Pult mit den jüngeren in eine Auseinandersetzung.

Die Verhandlung dauerte vor allem deswegen so lange, weil die Verteidiger des 21- und 17-Jährigen unzählige Fragen hatten. Nicht nur an die Angeklagten, sondern auch an die vielen Zeugen. So wurden etwa zwei Kellnerinnen, ein Türsteher und ein DJ befragt. Damit war es jedoch nicht getan.

Noch mehr Zeugen

Rund eineinhalb Monate später finden sich die Beteiligten ein zum zweiten Termin – mit noch mehr Zeugen: Ein zweiter Türsteher wird befragt genau wie ein Polizist, der in jener Nacht im Einsatz war und die Ärztin, die den 36-Jährigen im Krankenhaus behandelte.

In eineinhalb Stunden wird vor allem lange über die Verletzung des stark alkoholisierten 36-Jährigen gesprochen. Laut ärztlichem Befund hatte er eine Prellmarke, also einen Bluterguss, am Haaransatz, die beim Sturz entstanden sein könnte, bei dem er sich auch an der Schulter verletzte. Der Mann behauptet jedoch, im Gesicht geschlagen worden zu sein. Das hat niemand der Zeugen gesehen.

„Wenn Fäuste ins Gesicht geflogen wären, hätten Sie andere Verletzungen“, sagt der Richter. Auch der 21-Jährige hatte nur eine leichte Schwellung im Gesicht. Dem Polizisten sagten die Raufbolde zuerst, niemand sei verletzt. Er und sein Partner fuhren weg, nur um fünf Minuten später zurückzukehren: Der 36-Jährige hatte den Notruf gewählt.

Der Richter meinte schon bei der ersten Verhandlung: Die Sache kostet viel Zeit und Mühen. Er spricht alle drei frei, die Körperverletzung kann nicht klar nachgewiesen werden. Einen Rat gibt er mit: „Für die Zukunft: Deeskalieren, nicht aufführen!“