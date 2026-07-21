„Beim Reinspringen ist uns gleich der Güllegeruch aufgefallen. Wir sind dann nach Hause und haben alles abgeduscht“, sagt Gerhard Pogacnik aus Salzburg gegenüber dem ORF Salzburg. Der Mann, seine Söhne und weitere Kinder aus der Nachbarschaft waren am vergangenen Dienstag im Salzburger Almkanal schwimmen. Dieser Badeausflug hatte für sie gravierende Auswirkungen. Am Tag nach dem Trip „begannen Übelkeit und Erbrechen beim kleineren Sohn und dann beim größeren“, sagt er. Später habe es auch ihn selbst erwischt.

Rund ein Dutzend Kinder und Erwachsene haben nach einem Ausflug in den Almkanal Erbrechen und Durchfall erlitten. Der Grund für die grassierende Magen-Darm-Erkrankung dürfte ein Unwetter sein, das Gülle in den Almbach geschwemmt habe. „Unser Kanal und die Königssee-Ache als Zubringerin führen durch landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Dadurch kann es im Umfeld von Gewittern dazu kommen, dass Substanzen in die Alm gespült werden. Das kann übrigens bei jedem Gewässer geschehen“, sagt Almmeister Lukas Peter, der für den Betrieb des Frischwasserkanals in Salzburg zuständig ist, gegenüber ORF Salzburg.

Baden geduldet

Der Almkanal in Salzburg gilt als beliebtes Ausflugsziel, ist aber kein behördlich freigegebener Badeplatz. Gründe dafür sind die stellenweise starke Strömung, das kalte Wasser und Schrott und Scherben am Grund des Kanals. Das Baden werde von der Almgenossenschaft geduldet, man badet auf eigene Gefahr.