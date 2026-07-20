Fährt man im Sommer durch die Gemeinde Steindorf, so sieht man vor allem eines: ein Naturparadies. Der malerische Ossiacher See, das beeindruckende Bleistätter Moor und Rad- und Wanderwege, die von Einheimischen und Touristen gleichermaßen genutzt werden. Damit der Laden läuft, braucht es die notwendige Infrastruktur.

Neben dem Kärnten Inn befindet sich ein kleiner freier Seezugang, der im Besitz der Gemeinde ist. Wenn man über dessen Existenz nicht Bescheid weiß, bleibt er im Verborgenen. Denn: Es gibt keine klassische Tafel, die auf den freien Seezugang hinweist. Der Grund dafür lässt sich im über einen Kilometer entfernten Seebad Bodensdorf finden. „Wir haben extra ein Strandbad, wo die ganze Infrastruktur vorhanden ist. Daher haben wir kein gesteigertes Interesse, dass die sogenannten freien Zugänge in einem Ausmaß genutzt werden, das nicht sinnvoll ist“, erklärt Bürgermeister Georg Kavalar (LKAVE). Toiletten, Kinderspielplatz, Seeterrasse – Dinge, die es im Seebad gibt, beim freien Seezugang jedoch nicht. „Es kann nicht das Interesse sein, dass man auf den kleineren Platz geht und das auch noch stärker anbietet.“

Der freie Seezugang ist zwischen den beiden Stegen. Diese stehen aber im Privatbesitz und dürfen nicht betreten werden © KK/Privat

Die Bürgerinitiative Ossiacher See, die sich für ein unverbautes Seeufer einsetzt, kritisiert zudem, dass es nicht nur diesen, sondern auch noch zwei weitere freie Seezugänge (im Besitz des Landes) gebe, welche nicht ausreichend ausgewiesen sind. Das Land Kärnten klärt den Sachverhalt folgendermaßen auf: „Es gibt keine Verpflichtung der Gemeinden, zusätzlich zur Beschilderung des Landes auf einen freien Seezugang hinzuweisen. Die Initiative ‚Freier Seezugang‘ soll keine Konkurrenz zu öffentlichen Strandbädern sein, denn es handelt sich nur um Einstiegsstellen für eine kurze Erfrischung. Daher ist auch keine klassische ‚Bewerbung‘ durch die Gemeinden vorgesehen.“ Weiters heißt es: „Ein bis zwei Hinweistafeln werden aber vom Land (Abteilung 9) direkt am Grundstück, auf dem sich der freie Seezugang befindet, angebracht. Das ist auch am Nordufer des Ossiacher Sees der Fall.“ Auf diesen Hinweistafeln findet man unter anderem die „Verhaltensregeln“ – zum Beispiel, dass dort keine Liegestühle aufgestellt werden dürfen.

Die Steinhauswiese sorgt erneut für Aufsehen © KK/Privat

Mülleimer entfernt

So viel zu den öffentlichen Bademöglichkeiten. Doch eine weitere Sache beschäftigt Besucher und Bürger der Gemeinde. Auf der umstrittenen Steinhauswiese, jener Fläche, auf der seit Jahren wegen eines möglichen Badehauses diskutiert wird, wurden die Mülleimer entfernt. „Es wurde alles reingehaut und das ist nicht der Sinn und Zweck. Wenn ich heute auf den Berg gehe, dann nehme ich den Müll auch hinauf mit und dann hinunter – so gehört es auch gemacht.“ Bei den entfernten Mülleimern handelt es sich um jene auf der Wiese. „Es sind beim Eingang Müllkübel, auch entlang des Radwegs sind ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden“, stellt Kavalar klar.

„Drei öffentliche Seezugänge, null einladende Hinweisschilder. Dazu verschwundene Papierkörbe entlang des Slowtrails im Bereich der Steinhauswiese. So präsentiert sich eine Tourismusgemeinde? Das ist einfach Sparen am falschen Platz“, äußert sich die Bürgerinititative Ossiacher See zu dem Thema.