Spanien ist Fußball-Weltmeister! Nach mühevollen 120 Minuten plus Nachspielzeit setzte sich das Team von Luis de la Fuente mit 1:0 gegen Argentinien durch. Ferran Torres erzielte in der 106. Minute das Goldtor. Dass der Treffer und der damit verbundene Erfolg der Spanier verdient war, darüber waren sich quasi alle Fans einig. Ein kleiner Auszug aus den Finalstatistiken:

Argentinien war das erste Team seit Beginn der Aufzeichnungen, das in der regulären Spielzeit eines WM-Finales keinen einzigen Torschuss produzieren konnte.

Bis zur zweiten Hälfte der Nachspielzeit war der xG-Wert, der die „zu erwartenden Tore“ berechnet, der Argentinier bei 0,0.

Es war das erste WM-Spiel (von Beginn an) von Lionel Messi, in dem er keine einzige Torchance für einen seiner Mitspieler kreieren konnte.

Torschussstatistik: 20:2 für Spanien

Anzahl der Pässe: 878:476 für Spanien

Dementsprechend deutlich fielen auch die Kommentare in unserem Forum bzw. auf unseren Social-Media-Kanälen aus. Dabei wurde nicht nur auf die schwache Leistung der „Gauchos“ eingegangen, sondern auch auf ihre ruppige Spielweise und unfaire Aktionen während und nach dem Spiel.

Argentinien als Grusel-, Schnalzer- und Holzhackertruppe

Für „campanile“ war es „eine erbärmliche Vorstellung der Argentinier. Außer brutaler Fouls nichts zustande gebracht. Schade um Messi in so einer Gruseltruppe“. Damit bezieht er sich unter anderem auf Enzo Fernandez' überhartes Einsteigen gegen Paul Cubarsi in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Der Spanier flog durch die Luft, der Argentinier - mit ungläubigen Blicken - vom Platz. Noch einen drauf setzte jedoch Leandro Paredes, der nach seiner Einwechslung offenbar auf einer ganz speziellen Mission unterwegs war. Einem Schupfer folgte ein Tritt, nach Schlusspfiff flogen dann noch die Fäuste. Als „Titel- und charakterlos“ bezeichnete unser Sportredakteur Daniel Jerovsek die Argentinier in seinem Kommentar.

Dem schloss sich „df2cAg45“ an: „Was für schlechte Verlierer. Eine furchtbare ‚Schnalzertruppe‘.“ Auch „Lancelot“ sah das gleich: „Zum Glück ist diese unsympathische, undisziplinierte Holzhackertruppe im Finale regelrecht vorgeführt und blamiert worden. Das Verhalten nach dem Abpfiff allein hätte schon ausgereicht, um sich sportlich zu disqualifizieren.“ „gremsi“ sah ebenfalls eine „Holzhackertruppe aus Argentinien“, die seiner Meinung nach „zurecht vorgeführt worden ist. Dass der erste Schuss auf das gegnerische Tor von Argentinien erst in der 115. Minute gekommen ist, sagt viel über die Dominanz von Spanien aus. Zudem war Argentinien noch ein schlechter Verlierer. Nach dem Schlusspfiff gab es, ausgehend von Argentinien, noch Handgreiflichkeiten“.

Kritik auch an der Fadesse und der Show

Argentiniens Leistung war sicher der große Aufreger am Sonntag. Doch auch andere Aspekte des WM-Finales stießen der Kleine-Zeitung-Leserschaft sauer auf. „Willi128“ kritisierte beispielsweise die Linie der Schiedsrichter bzw. der FIFA: „Wenn die FIFA weiterhin solch raue Spielweise wie die der Argentinier toleriert, verkommt der schöne Fussball zu einer ruppigen Sportart. [...] Foul ist Foul und zu bestrafen! Rugbyähnliche Szenen wie teilweise im Strafraum bei Cornern haben im Spiel nichts verloren. [...] Die Unsitte des ‚Leiberlhaltens‘ gehört ebenfalls aus dem Fußballspiel verbannt.“

„wolff02“ war vor allem im Vergleich zum spektakulären 6:4 von England gegen Frankreich im Spiel um Platz drei enttäuscht vom Finale: „Spanien - Argentinien, da war es eigentlich um die Zeit schade, die ich beim Zuschauen verbraucht habe. So mit der Taktik verkopft, bekommt man leider die Klasse der Spieler nicht mehr zu sehen.“

Für „Wertstoff“ sollte der Fokus wieder mehr auf das eigentliche Event, nämlich das Spiel, gerichtet werden: „Ein verdienter Sieg! Schade, dass der Sport aber immer mehr zum Nebendarsteller wird. Die Show drumherum drängt sich penetrant auf. Ein pures Spiel anzuschauen, bedeutet, dass man sich drei Stunden Zeit nehmen muss, um 90 Minuten Kick zu erleben. Dazu bin ich nicht mehr bereit. Torszenen werden auch zur Mangelware. [...]“ Auch „donots1“ findet, dass die Show rund um das WM-Finale „unnötig wie ein Kropf“ sei. „Das hat im Fußball nichts verloren. Die Reaktion des Publikums sprach Bände.“

Und „JJJ22“ fasste es folgendermaßen zusammen: „Die ‚Show‘ war einfach schlecht. So wie (1) das Spiel, (2) der Präsident, der sich nicht zu benehmen weiß, (3) der Korruptionisten-Präsident, (4) die Entscheidung des Schiri den Herrn Paredes nicht mit Rot vom Platz zu stellen. Es war summa summarum ein verlorener Abend.“