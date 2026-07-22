300 Windräder eines US-amerikanischen Energieversorgers und Windparkbetreibers werden dank Wissen aus der steirischen Landeshauptstadt in Zukunft sicherer, durchgängiger und damit effizienter laufen. Das in Graz ansässige Unternehmen Eologix-Ping wird die Windenergieanlagen mit einem drahtlosen Sensorsystem ausstatten, das rund um die Uhr den Zustand der Rotorblätter überwacht. „Wir sind seit 2023 im amerikanischen Markt vertreten, das ist aber definitiv unser bisher größter Auftrag in den USA“, unterstreicht Thomas Schlegl, CEO und einer der Gründer des Unternehmens.

Auf mehr als 3000 Windrädern in 27 Ländern der Welt laufen die in Graz entwickelten Sensoren bereits. „Schäden an Rotorblättern, etwa nach Blitzeinschlägen, werden dank der Sensoren sofort entdeckt und nicht erst bei Kontrollen vor Ort“, erklärt Schlegl. Unbemerkte und ungeplante und damit teure Stehzeiten können so bei den Anlagen vermieden werden. „In den USA gibt es riesige Windparks, die von der Größe her nicht mit jenen vergleichbar sind, die wir in der Steiermark kennen. Das macht das Monitoring schwierig. US-amerikanische Betreiber setzen deshalb zunehmend auf datengestützte Überwachung“, so Schlegl.

Eis auf den Rotorblättern

Nicht nur bei Blitzschäden und Materialermüdung liefern die Sensoren aus Graz, mit denen bestehende Windräder nachgerüstet werden können, den jeweiligen Betreibern wichtige Hinweise. Bildet sich Eis auf den Rotorblättern, wird das ebenfalls „erkannt“, ohne dass ein Monteur im Schneesturm ausrücken muss. Ist die Eisschicht so dick, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellt, können die Windräder zwischenzeitlich automatisiert abgeschaltet werden. Bevor eine Windkraftanlage komplett ausfällt, liefern die Daten Hinweise auf Schäden, die so frühzeitig behoben werden können. Eingesetzt werden dabei unter anderem akustische Methoden. Sensoren erkennen etwa an den Geräuschen der Rotorblätter, ob alles rund läuft oder nicht.

Gegründet wurde das innovative Grazer Unternehmen 2014 von Schlegl und seinem Studienkollegen Michael Moser, der heute als Chief Technology Officer (CTO) den Bereich Forschung und Entwicklung leitet. Beide studierten Elektrotechnik an der TU Graz mit dem Schwerpunkt elektrische Messtechnik und Sensorik. Von einem Kongress in Schweden zum Thema Windräder in kalten Klimaregionen brachte Moser vor allem eine Frage mit: Wie könnte man die Vereisung der Rotorblätter mit besseren Methoden überwachen als sie dort vorgestellt wurden? „Die Schweden erstellten im Prinzip Prognosen auf Basis von Wetterdaten. Irgendeine Art von Sensorik gab es nicht“, erzählt Schlegl. „Unsere wissenschaftliche Basis haben wir uns beim Doktoratsstudium an der TU Graz angeeignet. Ich war dann noch ein halbes Jahr in Stanford, wo Unternehmergeist groß geschrieben wird“, so der Elektrotechniker. Mit Rückenwind aus Stanford beschloss das Duo schließlich, das Start-up Eologix zu gründen.

Das Gründungsteam von Eologix-Ping: Thomas Schlegl, Michael Moser und Matthew Stead © Eologix-Ping, Kelag

2023 folgte die Fusion mit dem australischen Unternehmen Ping, das sich ebenfalls der Überwachung von Rotorblättern bei Windkraftanlagen verschrieben hatte, dabei aber andere technische Wege ging. „Den Schritt haben wir auch im Hinblick auf unseren geplanten Markteintritt in den USA gesetzt. Ping war dort zu dem Zeitpunkt schon tätig“, erklärt Schlegl. Auf diese Weise kam Matthew Stead an Bord, der nun als Chief Product Officer (CPO) die Produktstrategie verantwortet. Insgesamt sind mittlerweile rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Nach dem jüngsten Großauftrag will Eologix-Ping als nächsten Schritt in den Vereinigten Staaten eine eigene Niederlassung aufbauen, auch wenn die dortige Regierung derzeit beim Thema erneuerbare Energie auf der Bremse steht. „Zentraleuropa, insbesondere Deutschland und Österreich sind für uns ebenfalls ein besonders interessanter Markt, vertreten sind wir aber auch in Südamerika oder Indonesien“, unterstreicht Schlegl. In der Steiermark kommen die Sensoren des Unternehmens aktuell beim neuen Windpark der Energie Steiermark auf der Soboth zum Einsatz.