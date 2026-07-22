Wenn am Sonntag der 81. Villacher Kirchtag beginnt, verwandelt sich die Draustadt wieder in Österreichs größte Festmeile. Rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher werden wieder erwartet. Während auf den Plätzen gefeiert wird, läuft hinter den Kulissen eine logistische Meisterleistung: Das Klagenfurter Familienunternehmen Stereo-Media kümmert sich um sämtliche technische Belange auf den insgesamt sechs Bühnen. Hierfür reist das Team rund um Marina und Markus Virgolini mit 50 Tonnen Material (Lautsprecher, Beleuchtung, Mikrofone, Projektoren, LED-Wände, Mischpulte und, und, und), verteilt auf acht große Lkw an. Fünf Tage nimmt der gesamte Aufbau in Anspruch, hunderte Kilometer an Kabel werden verlegt.

Das heute so erfolgreiche Unternehmen selbst hat sich aus der Not heraus entwickelt. 17 Jahre lang betrieben die Virgolinis den Musikclub „stereo“ am Viktringer Ring in Klagenfurt, wickelten hunderte Konzerte ab. Allerdings: Während der Pandemie wurde der Veranstaltungsraum für Live-Streams und Veranstaltungstechnik genutzt, ursprünglich als zweites Standbein gedacht. Als das Angebot dann aber immer beliebter wurde, entschieden die beiden, dabei zu bleiben und zogen unter den Club einen Schlussstrich – aus dem „stereo“ wurde „stereo media“.

Konzerte, Kongresse und andere Großveranstaltungen

Acht Jahre später sind die Virgolinis aus der Veranstaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Sie betreuen Veranstaltungen und Live-Produktionen in Kärnten und ganz Österreich sowie ausgewählte Großprojekte in Deutschland. Neben dem Villacher Kirchtag kümmert sich das Paar, das seit 30 Jahren zusammen ist und einen 15-jährigen Sohn hat, auch um die gesamte Technik beim Klagenfurter Altstadtzauber, der in diesem Jahr vom 6. bis 8. August die Innenstadt verzaubert. Das Klagenfurt Festival wie auch das Rosental Festival das Stadtgerücht der Stadtrichter Klagenfurt oder der Österreichischer Chirurgiekongress tragen ebenfalls die technische Handschrift von „stereo media“. Auch Bryan Adams, Hubert von Goisern, Sportfreunde Stiller, Josh oder Seiler & Speer legten bereits ihre Auftritte in die Hände von „stereo media“.

Im Juni war das Unternehmen, das auf vier fixe und je nach Bedarf freie Mitarbeiter baut, in der deutschen Hauptstadt Berlin beim Veteranentag im Einsatz. Dieser zählt zu den größten öffentlichen Veranstaltungen Deutschlands. Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Bundeswehr sowie zahlreiche Gäste und Künstler kommen dabei zusammen. Auftraggeber ist dabei das deutsche Verteidigungsministerium. „Dass wir bereits zum zweiten Mal Teil dieses Projekts sein dürfen, freut uns besonders. Es zeigt, dass unsere Arbeit geschätzt wird und Know-how aus Kärnten auch bei bedeutenden Veranstaltungen außerhalb Österreichs gefragt ist“, sagt Markus Virgolini.

Damit die Virgolinis in punkto Audio-, Licht-, Medien- und Bühnentechnik den Wünschen ihrer Auftraggeber gerecht werden, muss laufend investiert werden. „Erst in diesem Jahr haben wir in eine sogenannte Prolyte-Bühne mit dem Ausmaß von zehn mal zwölf Meter investiert“, ergänzt Marina Virgolini. In Summe warten drei Bühnen, die je nach Wunsch des Kunden gestaltet werden können, im Lager in der Rosentaler Straße auf ihre Einsätze.