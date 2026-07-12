In den sozialen Medien wurde über das neue Geschäft in der Klagenfurter Waaggasse in den letzten Tagen heiß diskutiert: „Was ist dieser Benly Mart? Was wird dort verkauft?“ Jetzt wurde das große Geheimnis mit einem Soft-Opening gelüftet, es handelt sich dabei um einen asiatischen Convenience-Store.

Hinter dem Geschäftskonzept steckt Junjie Zhan, der gemeinsam mit Ehefrau Yingying Wu die Idee entwickelt hat. Das Paar stammt aus China, lebt seit 2000 in Österreich und hat sich hierzulande bereits unternehmerisch einen Namen gemacht. So haben die beiden beispielsweise die Gastrobetriebe „Noodlebar Avocado“ und „Yoko Running Sushi“ in Klagenfurt aufgebaut, aber mittlerweile wieder verkauft. Auch das Sushi-Restaurant „Fusion Bar Sinos“ geht auf die Geschäftstüchtigkeit des Ehepaares zurück, zudem haben Junjie und Wu das ehemalige Hotel „Blumenstöckl“ um 1,5 Millionen Euro aufwendig modernisiert und betreiben dieses selbst.

Junjie Zhan und Ehefrau Yingying Wu bauten erfolgreiche Gastrobetriebe auf © Markus Traussnig

Asiatischer Lifestyle für unterwegs

Jetzt kam ihnen die Idee für den Convenience-Store „Benly Mart“, womit sie asiatischen Lifestyle für unterwegs in die Landeshauptstadt bringen möchten. „Eigentlich wollten wir ein solches Geschäft am Bahnhof unterbringen, aber die Verhandlungen haben uns zu lange gedauert“, erzählt der 48-Jährige. Aber auch das Geschäftslokal in der Waaggasse, in dem bis vor Kurzem ein Kindermodengeschäft untergebracht war, eigne sich perfekt für die jüngste Idee der Chinesen. Auf knapp 100 Quadratmetern findet man asiatische Lebensmittel, wie Teigwaren, Fisch (im Tiefkühlregal), Instant Ramen, Tofu, Saucen, Drinks und Gewürze, aber auch Waren des täglichen Bedarfs. „Wir sind aber kein Supermarkt“, betont Junjie Zhan.

Auch kulinarisch wird mit der asiatischen Streetfood-Kultur einiges geboten. Verkauft werden Sushi, Rice Rolls, Poke Bowls, Dumplings (Teigtaschen) oder Oden, ein japanisches Gericht der Winterzeit, das meist als Eintopf in einem irdenen Kochtopf zubereitet wird. Im Geschäft steht Yingying Wu höchstpersönlich, unterstützt wird sie dabei von Familienmitgliedern. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 23. Juli. Läuft das Geschäft wie erhofft an, planen die Unternehmer weitere Geschäfte zu eröffnen.