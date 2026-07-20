Seit Tagen sind sie das Gesprächsthema Nummer eins in Villach: Gelbe Punkte, die zur Verkehrsberuhigung auf der Abstimmungsstraße zwischen Maria Gail und Tschinowitsch aufgemalt wurden. Sie sind Teilergebnis eines jahrelangen Kampfes von Anrainerinnen und Anrainern, die sich gegen das hohe Verkehrsaufkommen in ihrem Wohngebiet und für mehr Sicherheit einsetzen.

Das vom Planungsbüro „Rosinak und Partner“ ausgearbeitete Konzept, zu dem auch Poller gehören, die erst in den kommenden Tagen montiert werden, sorgt für viel Aufsehen, offene Fragen zur Wirksamkeit und auch Kritik von politischer Seite.

Mehr Aufmerksamkeit durch ungewöhnliche Markierung

„Die Bodenmarkierungen sollen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machen, dass es sich um einen besonders sensiblen Bereich handelt. Sie verbieten nichts und ersetzen kein Verkehrszeichen – sie verändern, wie die Straße wahrgenommen wird“, erklärt der zuständige Stadtrat Sascha Jabali (Erde). Durch die Poller sollen zusätzlich Fahrbahnverengungen geschaffen werden, die die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern erhöhen. Ziel der Maßnahmen sei es, die Anrainerinnen und Anrainer und vor allem die „schwächsten Verkehrsteilnehmer“, also Fußgänger, Radfahrer und Kinder, besser zu schützen.

Auf dem direkten Weg seien viele positive Rückmeldungen bei ihm eingelangt, so Jabali © KK/Stadt Villach

Ärger über Poller schon vor Montage

Genau diese Poller sorgen jedoch schon vor ihrer Montage für Aufregung. „Hat dabei jemand an unsere Landwirte gedacht? Offenbar nicht“, kritisiert Stadtrat Christian Pober (ÖVP) in einer Aussendung. „Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge können die Strecke künftig kaum mehr passieren. Die Bauern aus Maria Gail und Tschinowitsch müssen große Umwege in Kauf nehmen, um von ihren Höfen auf die Felder zu kommen. Schon heute hat die Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen an manchen Stellen Schwierigkeiten – mit Pollern wird das sicher nicht einfacher“, heißt es darin.

Stadtrat Christian Pober kritisiert die Maßnahme scharf © KK/Marta Gillner

Kritik, die Jabali nicht gelten lassen will. Laut Planung würden alle für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge die Strecke passieren können. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, werde nachgebessert. Ein Fahrverbot mit Ausnahme von Anrainern und Bussen, wie es Pober vorschlägt, sei geprüft worden, rechtlich jedoch nicht umsetzbar gewesen.

„Dass diese Kritik ausgerechnet von der ÖVP kommt, ist bezeichnend. Sie war lange für das Ressort zuständig – viele Jahre, in denen nichts passiert ist und weshalb wir heute an vielen Stellen Probleme haben“, spielt Jabali den Ball zurück.

Gute Erfahrungen in Städten

Villach ist nicht die erste Stadt in der neuartige Bodenmarkierungen zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden. In Graz gibt es schon seit 2021 gelbe Punkte. Am Lendplatz markieren sie dort eine Begegnungszone. Auch dort war die Aufregung zunächst groß, legte sich jedoch rasch wieder. Eine Evaluierung nach einem Jahr zeigte positive Ergebnisse.

2024 haben gelbe Punkte einen Zebrastreifen am Grazer Jakominiplatz ersetzt © KLZ/Nina Müller

Auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) untersucht die Wirkung von neuartigen Bodenmarkierungen, etwa in Perchtolsdorf – wo die mit zweifarbigen Dreiecken sogar noch mutiger vorgegangen wurde als in Villach. Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Die Maßnahme wirkt.