„Vamos España!“, hallte es am Sonntagabend über den Neuen Platz in Klagenfurt. Mit dem Sieg gegen Argentinien sicherte sich Spanien den Titel bei der Fußballweltmeisterschaft. Die Studentinnen Dalija Pehlić und Jovana Jeftić ließen sich das letzte Public Viewing nicht entgehen. Beide lobten die Organisation. „Klagenfurt lebt wieder“, sagte Jeftić. Ihre Freundin ergänzte: „Man kommt zusammen und merkt, dass jeder Fan mit Herz dabei ist.“

Nach 50 übertragenen Spielen zieht Veranstalter Manfred Dobesch insgesamt eine positive Bilanz. „Die Voraussetzungen waren heuer andere, denn viele Partien haben spätabends oder in der Nacht stattgefunden. Trotzdem hat alles super funktioniert, es gab keine Zwischenfälle“, sagt er. Da das Event ohne Eintritt und Zugangskontrollen stattfand, wurden die Besucherzahlen nicht gesondert erfasst. Dobesch schätzt die Gesamtzahl aber auf mehr als 100.000. Den größten Andrang habe es bei den Spielen Österreich gegen Argentinien und Österreich gegen Spanien gegeben. Auch die Partien der bosnischen und kroatischen Nationalmannschaft seien gut besucht gewesen.

Diskussion um Fördergeld

Nicht reibungslos verlief die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt. Lange war unklar, ob Dobesch die zugesagte Förderung von 50.000 Euro tatsächlich bekommt. Da es in Klagenfurt kein Budget gibt, musste die Politik zunächst klären, ob das Geld ausgezahlt werden darf. Am Ende gab es grünes Licht. Gleiches gilt für die Übertragung des Österreich-Spiels um 4 Uhr Früh. Es drohte am Anrainerschutz zu scheitern. Schließlich wurde es als „Silent Game“ ohne Ton und Moderation gezeigt. Hinzu kamen Auflagen zum Schutz der Besucher vor Terroranschlägen.

„Ich veranstalte das Public Viewing seit 2006, aber so schwierig war es noch nie“, spricht Dobesch die fehlende Planungssicherheit an. Die Förderung decke nur einen Bruchteil der Gesamtkosten von rund 600.000 Euro ab. Finanziert werde das Event vor allem über Sponsoren und die Verpachtung der Gastronomieflächen. Dennoch sei öffentlich diskutiert worden, ob sich das Public Viewing nicht selbst tragen könne. „Falls ich mit einem Plus aussteige, wird sich das erst in zwei Monaten zeigen“, sagt Dobesch. Zudem habe er ein Anti-Terror-Konzept erstellen und abnehmen lassen müssen, das die Stadt auch für künftige Veranstaltungen am Neuen Platz verwenden könne. Inwieweit ihm die dafür entstandenen Kosten ersetzt werden, sei nicht klar kommuniziert worden.

Auch für Behörde Herausforderung

Im Büro von Bürgermeister Christian Scheider (FSP) versteht man die Kritik nicht. „Das Public Viewing war nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für die Behörde eine Herausforderung. Wir waren die einzige Stadt, die das Freiluftspiel um 4 Uhr Früh übertragen hat“, heißt es. Für die Anti-Terror-Maßnahmen gebe es zudem einen Gemeinderatsbeschluss, wonach die Stadt die Kosten übernehme. „Ich selbst war bei rund 70 Prozent der Spiele vor Ort und stand in engem Austausch mit dem Veranstalter. Das Format wurde von der Bevölkerung hervorragend angenommen“, ergänzt der Bürgermeister.

Dobeschs Mitarbeiter freuten sich am Sonntag jedenfalls auf eine Rückkehr bei der Europameisterschaft in zwei Jahren. „Fußball soll verbinden. Das haben wir jeden Tag gespürt, ich werd‘s vermissen“, sagte einer von ihnen.