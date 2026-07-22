Der Voitsberger Hauptplatz zählt zu den schönsten der Steiermark. Mit seinen zahlreichen Geschäften lässt er auch kaum Wünsche offen. Wir machten den Schnelltest und haben uns als Arbeitsauftrag einen perfekten Sommertag hergenommen. Was bekommt man am Hauptplatz dafür – zum Baden und zum Grillen? Der kleine Rundgang hat sich ausgezahlt ...

Lesestoff bei „Lesezeichen“

Zum Ausspannen gehört jedenfalls ein gutes Buch und davon haben Barbara und Max Reischl in ihrer erst im März ausgebauten Buchhandlung „Lesezeichen“ jede Menge. Max hat einige Neuheiten zum Thema Grillen anzubieten, Barbara etwas für den genüsslichen Nervenkitzel, zum Beispiel Freida McFaddens „Die Psychiaterin“. Es ist aber bestimmt für jeden Geschmack etwas im Laden.

Bademode für die ganze Familie

Zum Badetag gehört natürlich auch das richtige Outfit, da kann Michaela Schramm-Waidacher weiterhelfen. Eine schicke Tunika, saumlose Dessous, Badeanzüge, Taschen – „egal was, für den Badeausflug haben wir alles im Regal. Und bei uns kann man sich außerdem auch beraten lassen und ganz ohne Stress einkaufen“, versichert die Geschäftsinhaberin.

Partyspaß pur!

Das Stadtwerke-Geschäft hat durch den Libro-Abgang profitiert und ausgebaut. Auf mehr Platz im Laden finden sich gleich eine ganze Reihe von Dingen, die eine Party massiv aufwerten. Filialleiter Siegfried Bretterkleber stemmt gleich einen „Jlab Epic“ in die Höhe, eine 100-Watt Box, bei der sich das Handy sofort mittels Bluetooth verbinden lässt. Ein kurzer Test beweist: Der Sound ist überwältigend und die Box ist sogar wasserdicht, „die kannst du im Regen stehen lassen“, so Bretterkleber.

Apropos Wasser: Das braucht man ja auch für eine gelungene Party, zumindest in Eiswürfel-Form. Kollegin Magdalena Kaufmann führt deshalb gleich die Ninja-Einwürfelmaschine vor, die ganz nebenbei auch Slushis, Frappes, Milchshakes und vieles mehr kann. Achja, auch Aperol ...

Gehörschutz im Wasser

Einen etwas unüblichen Tipp haben wir für alle Wasserratten. Wer die Ohren schützen will, der ist etwa bei Neuroth gut aufgehoben. Dort gibt`s einen speziell angepassten Ohrenschutz aus Silikon. Die Nachfrage ist groß, die Designs vielfältig. Und das Beste ist: Der Gehörschutz ist wiederverwendbar.

Sonnenbaden

Karin Sebati hat das richtige für darunter. Mit ihren Badetüchern liegt es sich nicht nur besser in der Wiese oder am Strand, die bunten Sujets machen auch gleich gute Laune. Kleine Warnung: Ihre große Auswahl an Stoffen und Design könnten den Einkauf etwas länger gestalten.

Alles fürs Grillen

Tisch & Küche Diener ist in vielerlei Hinsicht eine feine Adresse am Hauptplatz. Wer sich einen Badetag gönnen will, sollte das aber nicht ohne Getränk tun. Dafür gibts von Flsk die geeigneten Behältnisse, „aber man muss aufpassen und die Getränke auch trinkfertig einfüllen, denn in diesen Flaschen bleiben Heißgetränke 18 Stunden lang heiß und kalte 24 Stunden kalt“, schildert Maria Diener. Abends wird dann in Eisenpfannen am Herd gegrillt und mit feinsten Messern, zum Beispiel nach japanischer Machart der Firma „Global“, hantiert.

„Geschmacksverstärker“ Hittaller

Drogerist Martin Hittaller beschert dem Sommer dann noch die entsprechende Würze, denn neben erfrischenden Tees und Säften verfügt er auch über eine ansehnliche Palette an Gewürzen. Sonnencremes hat er sowieso. Mit anderen Worten: Für die heiße Jahreszeit ist er bestens gerüstet.

Martin Hittaller würzt den Sommer © KLZ/Robert Preis

Duftend durch den Sonnentag

Natürlich glüht im Sommer auch die Sonne ab und zu ganz gewaltig. Da kann es nicht schaden, duftend von Schatten zu Schatten zu flüchten. Gerhild Hobacher hat in der Parfumerie Jechart auch den Unisex-Sommerduft der Saison parat: Thé Amara von Van Cleef & Arpels, „ein zitrischer Duft, belebend und fröhlich“, beschreibt sie. Perfekt also!

Gerhild Hobacher duftet in der Parfumerie Jechart © KLZ/Robert Preis

Im August sperrt dann Markus Hacker seine Fleischerei auf, dann ist auch das Grillgut am Hauptplatz erhältlich. Und wer von all dem Shoppen hungrig geworden ist, dem kann ebenso geholfen werden, denn das Gastro-Angebot kann sich am Hauptplatz ja ebenfalls sehen lassen.

Jetzt gibt es eigentlich nur mehr einen Haken an der Sache mit dem Hauptplatz-Shoppen: Wann gibt`s den nächsten freien Tag?